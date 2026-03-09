Bordaberry a Carlos Negro: "Esta interpelación es tarjeta amarilla, ojo que después viene la roja".

El senador del Partido Colorado Pedro Bordaberry dijo que su interpelación al ministro del Interior Carlos Negro en el Senado será como sacarle una tarjeta amarilla , y que la próxima será en la Cámara de Diputados, y ahí puede llegar la tarjeta roja .

“Vamos a ver qué responde acá, qué pasa acá, y la próxima es en Diputados, porque le dimos la chance, no pueden decir que no le dimos la chance. Mirá, ya te avisamos, tarjeta amarilla, esta interpelación es tarjeta amarilla, ojo que después viene la roja”, dijo Bordaberry este lunes en el programa Arriba Gente de Canal 10.

Bordaberry contó cuándo y por qué decidió interpelar al ministro del Interior, y adelantó que si bien sabe que el Frente Amplio tiene mayoría en el Senado para respaldar a Negro, por lo menos pondrá el tema de la seguridad “arriba de la mesa” y hará que se hable de varios asuntos relacionados, como el narcotráfico, el crimen organizado y la alianza que creó el presidente Donald Trump con países de las Américas para combatir el tráfico de drogas.

“¿La interpelación es hacer caer a un ministro? Si no da respuestas adecuadas sí, pero sabemos que no va a pasar en el Senado, es cierto, pero va a pasar todo esto”, comentó.

Policías vacantes y Cuba

Y sobre las razones que lo llevaron a decidir interpelar a Negro, dijo que fueron dos: una, cuando el presidente Orsi dijo en su discurso ante la Asamblea General el 2 de marzo que “va a cumplir con los 2.000 policías nuevos, cubriendo 1.200 vacantes”.

“Es una tomada de pelo. Si vos tenés una vacante, no es un policía nuevo, se fue un policía y tenés que llenarlo con un policía. El policía nuevo son 2.000 plazas de policía nuevo. Entonces dije, pero esto es una barbaridad, cómo me va a decir que esa promesa de 2.000 policías nuevo las va a cubrir con vacantes”, comentó Bordaberry.

La segunda razón para interpelar, dijo, fue cuando el Frente Amplio planteó en el Senado votar una moción de apoyo a Cubra en el marco de las declaraciones del presidente Trump sobre el régimen en la isla.

“El Frente Amplio presenta un asunto grave y urgente, en medio de este lío de empleo, de la economía, en medio de este lío de inseguridad, el Frente Amplio nos presenta un asunto grave y urgente, una declaración sobre Cuba y contra el imperialismo yankee”, dijo Bordaberry.

Y agregó: “Pero, haber, basta, hace 40 años que están con el imperialismo yankee y Cuba, vamos a ocuparnos de los problemas de los uruguayos. Y ahí dije, estos están desconectados de lo que nos pasa a los uruguayos. Basta, vamos a interpelar y vamos a poner el tema de la seguridad arriba de la mesa y vamos a hablar y vamos a exigir y vamos a hacer las cosas, es lo que hay que hacer, o van a seguir jugando sueltos”.