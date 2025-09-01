RECIBÍ EL NEWSLETTER
zona franca

Empresa en zona franca uruguaya despide a 265 trabajadores tras alegar que un cliente dejó de contratar

La empresa Alorica despidió a los trabajadores porque su cliente Verizón dejó de operar en Uruguay, señaló.

La empresa Alorica con base en Aguada Park –Montevideo– despidió a 265 trabajadores porque su cliente Verizón dejó de contratar en Uruguay. Los empleados desvinculados reclaman una extensión del seguro de desempleo.

Verizón es un operador de telefonía móvil de Estados Unidos que disponía de un call center en Uruguay por medio de la empresa Alorica.

El 14 de agosto, los empleados fueron notificados sobre la culminación del proyecto por el que fueron contratados y, por ende, del despido para este 30 de agosto.

El motivo es una restructuración global de Alorica y la salida del país de Verizón, dice un texto relacionado a una reunión bipartita.

Los trabajadores planteraron a los legisladores la extensión del seguro de desempleo a un año.

Alorica tiene otro proyecto en curso pero hay personas en el seguro de paro y advirtió sobre la posibilidad de más envíos.

En tanto, la empresa anunció en agosto la expansión de su sede en Cairo y Egipto, y planifica ampliar su plantilla local.

En cuanto al rendimiento, cierra el primer semestre con su desempeño de mayor calificación, crecimiento exponencial y soluciones de experiencia al cliente digitales galardonadas, dice.

