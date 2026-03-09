El petróleo se dispara tras la elección del hijo de Jamenei como nuevo líder de Irán. Foto: archivo AFP

La guerra en Oriente Medio disparó los precios del petróleo este lunes después del nombramiento de Mojtaba Jamenei como nuevo líder de Irán en sucesión de su padre, abatido en el primer día de ataques de Estados Unidos e Israel.

A esta ofensiva lanzada el 28 de febrero, la república islámica ha respondido bombardeando a sus vecinos del Golfo, apuntando especialmente contra bases militares estadounidenses e intereses económicos en la región.

Un bombardeo aéreo provocó un incendio en la instalación petrolera de Al Ma'ameer, en Baréin, según un medio estatal.

Los ataques contra infraestructuras energéticas, el bloqueo vigente en el estrecho de Ormuz –por donde pasa el 20% del petróleo y del gas natural licuado que se consume en el mundo– y el temor por la estabilidad en la región hacen cundir el pánico en los mercados.

Las bolsas europeas abrieron a la baja, con París cayendo un 2,59%; Fráncfort, 2,47% y Londres, 1,57% en las primeras transacciones.

En Asia, la Bolsa de Tokio cerró con una baja de cerca del 5% y la de Seúl, en -6%.

Petróleo

El barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense, superó los 118 dólares, un máximo desde el verano de 2022, cuando los precios se dispararon por la invasión rusa de Ucrania.

Desde que comenzó la guerra, el precio del barril de WTI ha subido un 70%, algo nunca visto en un período tan corto.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha tratado de aliviar la presión sobre las cotizaciones del crudo y afirmó que el aumento es un "pequeño precio a pagar" para eliminar la amenaza del programa nuclear iraní.

En una entrevista con el diario Times of Israel, Trump dijo el domingo que cualquier decisión sobre el fin de la guerra se tomaría junto a Netanyahu, de forma "mutua".

"Si pueden tolerar que el petróleo suba a más de 200 dólares por barril, continúe con este juego", advirtió por su parte el portavoz del comando militar central de Irán, Ebrahim Zolfaghari.

FUENTE: AFP