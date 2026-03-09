RECIBÍ EL NEWSLETTER
TIEMPO AGRADABLE

Comienzo de semana con tiempo que va de fresco a caluroso; el informe de Nubel Cisneros

Nubel Cisneros prevé un comienzo de semana con tiempo agradable, de fresco a caluroso. El miércoles de tarde desmejora. Mirá el informe con los detalles día a día.

Montevideo-vista-aérea-torre-canal-cielo-foto-Bhúo

De acuerdo a su informe, la mañana de este lunes comienza fresca con restos de nubosidad en las zonas este y noreste, observándose algunas neblinas aisladas en el resto del país. En la tarde continuará el tiempo cálido a caluroso con cielo parcialmente nublado, presentando temperaturas frescas en la noche.

El martes tendremos una mañana fresca con nubosidad dispersa, nuevamente con nieblas y neblinas aisladas. En la tarde continuará el tiempo cálido a caluroso con cielo parcialmente nublado, en tanto la noche seguirá fresca.

comienzo de semana con tiempo estable y caluroso, pero el miercoles desmejora
El miércoles se espera una mañana fresca todavía con formación de nieblas matinales aisladas. La tarde seguirá cálida a calurosa con aumento de nubosidad sobre las zonas sureste y noreste inestabilizando el área con probables lluvias aisladas.

Lunes 9

Zona Norte: máxima 32º y mínima 14º

Zona Sur: máxima 30º y mínima 14º

Zona Metropolitana: máxima 27º y mínima 18º

Martes 10

Zona Norte: máxima 34º y mínima 16º

Zona Sur: máxima 32º y mínima 16º

Zona Metropolitana: máxima 29º y mínima 18º

Miércoles 11

Zona Norte: máxima 34º y mínima 16º

Zona Sur: máxima 32º y mínima 16º

Zona Metropolitana: máxima 28º y mínima 18º

