Nubel Cisneros prevé un comienzo de semana con tiempo agradable, de fresco a caluroso. El miércoles de tarde desmejora.
Comienzo de semana con tiempo que va de fresco a caluroso; el informe de Nubel Cisneros
Nubel Cisneros prevé un comienzo de semana con tiempo agradable, de fresco a caluroso. El miércoles de tarde desmejora. Mirá el informe con los detalles día a día.
De acuerdo a su informe, la mañana de este lunes comienza fresca con restos de nubosidad en las zonas este y noreste, observándose algunas neblinas aisladas en el resto del país. En la tarde continuará el tiempo cálido a caluroso con cielo parcialmente nublado, presentando temperaturas frescas en la noche.
El martes tendremos una mañana fresca con nubosidad dispersa, nuevamente con nieblas y neblinas aisladas. En la tarde continuará el tiempo cálido a caluroso con cielo parcialmente nublado, en tanto la noche seguirá fresca.
Comienzo de semana con tiempo estable y caluroso, pero el miércoles desmejora
El miércoles se espera una mañana fresca todavía con formación de nieblas matinales aisladas. La tarde seguirá cálida a calurosa con aumento de nubosidad sobre las zonas sureste y noreste inestabilizando el área con probables lluvias aisladas.
Lunes 9
Zona Norte: máxima 32º y mínima 14º
Zona Sur: máxima 30º y mínima 14º
Zona Metropolitana: máxima 27º y mínima 18º
Martes 10
Zona Norte: máxima 34º y mínima 16º
Zona Sur: máxima 32º y mínima 16º
Zona Metropolitana: máxima 29º y mínima 18º
Miércoles 11
Zona Norte: máxima 34º y mínima 16º
Zona Sur: máxima 32º y mínima 16º
Zona Metropolitana: máxima 28º y mínima 18º
Dejá tu comentario