seis condenados

Maldonado: empleados que robaban dinero de una estación de servicio fueron condenados con libertad a prueba

Además de la libertad a prueba, los seis condenados deberán cumplir arresto domiciliario nocturno. Un séptimo empleado fue imputado porque sigue bajo investigación.

La maniobra era con pagos en efectivo pero también montaron un ingenio para hacerlo con los pagos con tarjeta. La situación fue denunciada por la empresa cuando tuvo sospechas y la investigación penal culminó –para seis de los implicados– este miércoles.

Seis hombres fueron condenados a cumplir dos años de libertad a prueba, con arresto domiciliario nocturno (de 22 a 6 horas) por los delitos de estafa y asociación para delinquir.

Además, un séptimo, fue imputado por estafa; tendrá prisión domiciliaria nocturna por 120 días y, en ese tiempo, recibirá una resolución judicial definitiva. La Fiscalía lo sigue investigando.

Así lo indicó el jefe de Policía de Maldonado, Víctor Trezza. Ninguno de los implicados tenía antecedentes penales.

