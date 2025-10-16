Maldonado: empleados que robaban dinero de una estación de servicio fueron condenados con libertad a prueba

Foto de archivo. Habla Víctor Trezza, jefe de Policía de Maldonado.

Siete empleados de una estación de servicio de Maldonado fueron puestos ante la Justicia luego de una investigación, que comenzó a inicios de setiembre, y que los halló culpables de una maniobra de estafa a la empresa y a los clientes. Robaban dinero ; a los conductores les cargaban menos combustible del que declaraban.

La maniobra era con pagos en efectivo pero también montaron un ingenio para hacerlo con los pagos con tarjeta. La situación fue denunciada por la empresa cuando tuvo sospechas y la investigación penal culminó –para seis de los implicados– este miércoles.

Seis hombres fueron condenados a cumplir dos años de libertad a prueba, con arresto domiciliario nocturno (de 22 a 6 horas) por los delitos de estafa y asociación para delinquir.

Además, un séptimo, fue imputado por estafa; tendrá prisión domiciliaria nocturna por 120 días y, en ese tiempo, recibirá una resolución judicial definitiva. La Fiscalía lo sigue investigando.

Así lo indicó el jefe de Policía de Maldonado, Víctor Trezza. Ninguno de los implicados tenía antecedentes penales.