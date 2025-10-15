Siete empleados de una estación de servicio detenidos por maniobras fraudulentas en su lugar de trabajo

La Fiscalía de Maldonado investiga a siete empleados de una estación de servicio por maniobras fraudulentas en el lugar.

De acuerdo a lo informado por la Jefatura de Maldonado, la investigación comenzó tras una denuncia que se hizo el 8 de setiembre, según la cual los empleados sustraían “dinero mediante irregularidades en la carga de combustible”.

El hecho está siendo investigado como estafa y los siete hombres, sin antecedentes, fueron detenidos y declaran ante Fiscalía.

