Siete empleados de una estación de servicio detenidos por maniobras fraudulentas en su lugar de trabajo

La Fiscalía de Maldonado investiga a siete empleados de una estación de servicio por maniobras fraudulentas en el lugar.
Los siete, que no tienen antecedentes, están siendo investigados y declaran este miércoles ante la Fiscalía en Maldonado.
De acuerdo a lo informado por la Jefatura de Maldonado, la investigación comenzó tras una denuncia que se hizo el 8 de setiembre, según la cual los empleados sustraían “dinero mediante irregularidades en la carga de combustible”.
El hecho está siendo investigado como estafa y los siete hombres, sin antecedentes, fueron detenidos y declaran ante Fiscalía.
