Detuvieron al segundo involucrado en el intento de rapiña a una estación de servicio; el delincuente baleado sigue internado

La Policía detuvo al segundo involucrado en el intento de rapiña ocurrido sobre la hora 06.00 de este lunes en una estación de servicio ubicada en Garzón y Ruta 102, en el barrio Colón.

La detención se realizó en un allanamiento en la ciudad de Las Piedras. Al momento se encuentra a disposición de la Fiscalía de Flagrancia de 14.º Turno.

El individuo se fugó en moto luego de que su acompañante resultara herido de bala por un policía de particular que estaba en el lugar.

De acuerdo a información primaria, los delincuentes llegaron en moto para intentar rapiñar a la cajera del supermercado que está en la estación de servicio.

En el lugar, estaban dos policías de particulares que al ver a los hombres con armas de fuego, repelieron la agresión con varios disparos, hiriendo a uno de los rapiñeros en la cabeza.

El herido, de 22 años y sin antecedentes penales, fue trasladado al Hospital Saint Bois. En la escena quedó un arma y un casco.

En el marco de la investigación, el Área de Investigaciones de Zona IV realizó tareas de inteligencia que permitieron establecer la identidad del presunto autor material, un joven de 22 años sin antecedentes.