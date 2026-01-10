Maldonado, Canelones y Montevideo, los departamentos más afectados por el temporal

Las lluvias y los vientos fuertes provocaron la caída de ramas y árboles , problemas en el tendido eléctrico, calles cortadas e inundaciones. Los departamentos más afectados son Montevideo , Canelones y Maldonado .

En Canelones, el personal de la Intendencia atendió durante esta jornada 187 afectaciones por caída y rotura de árboles en Ciudad de la Costa, Floresta, Parque del Plata y Salinas, 27 intervenciones por daños en tendidos eléctricos, 7 por calles cortadas, 10 por inundaciones en Pando, Barros Blancos y Ciudad de la Costa y cuatro asistencias a damnificados en Suárez, Atlántida, Ciudad de la Costa y San Ramón.

Los eventos se dieron durante el temporal, en el marco de la emergencia por la alerta amarilla que rigió en ese departamento sobre el mediodía.

Según informó la Intendencia, se priorizaron los eventos que representaron mayor riesgo a la población y las principales afectaciones se dieron en la zona costera por la caída de árboles.

El personal continúa trabajando y las autoridades solicitan extremar las precauciones y reportar incidentes en caso de ser necesario.

En Montevideo, hasta las 18 horas se habían registrado 176 denuncias. De las cuales, 161 fueron casos por caída de ramas y árboles, 7 incidencias estuvieron vinculadas al alumbrado público, 4 a saneamiento, 1 vinculada a UTE y 3 de diversa índole.

Actualmente, siete cuadrillas de arbolado trabajan en los ocho municipios del departamento.

En Maldonado, el balance primario del Cecoced departamental es decenas de árboles caídos en Maldonado y Punta del Este, daños estructurales, voladura de algunos techos livianos y cientos de afectados sin luz en José Ignacio.

Las autoridades advirtieron de árboles caídos en la zona de Plaza México hacia San Rafael, en particular en Rincón del Indio, Playa Mansa, en ruta 12 y de menor porte en barrios de Maldonado, centro.

Desde Bomberos, se indicó a Subrayado que en Maldonado se registraron 11 árboles caídos en la capital departamental, 4 en Piriápolis, 2 en San Carlos y 1 en José Ignacio.

El director del servicio de limpieza urbana de la Intendencia de Maldonado, Fernando Servetto, se refirió a los trabajos realizados. "Hace mucho tiempo que no se daba un temporal de estas características que tirara tanto árbol", afirmó.

MALDONADO TEMPORAL

En Florida, la capital departamental sufrió destrozos como consecuencia de los vientos que alcanzaron los 95 km/h. Los daños más importantes ocurrieron en el predio de la aviación de Florida donde un galpón resultó destruido.