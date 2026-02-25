RECIBÍ EL NEWSLETTER
OPERATIVO DE LA PREFECTURA

Cuatro detenidos en Salto por contrabando de cientos de cajas de cigarrillos desde Argentina

Los cuatro detenidos fueron atrapados cuando cruzaban el contrabando de cigarrillos en una embarcación desde Argentina, por el río Uruguay, e intentaban escapar.

Gift-contrabando-Prefectura-de-Salto-foto-Prefectura-Armada
Detenidos-Salto-contrabando-prefectura-foto-Armada
bultos-contrabando-Salto-foto-Prefectura

La Prefectura de Salto interceptó un cargamento de cientos de cajas de cigarrillos de contrabando que cuatro personas intentaban ingresar a Uruguay desde Argentina en una embarcación por el río Uruguay.

Dos jóvenes de 19 y 20 años fueron detenidos en el lugar, y otro de 35 años fue atrapado cuando corría hacia una camioneta para escapar.

Poco después fue detenido el cuarto involucrado, que resultó ser el conductor de la camioneta donde se pretendía sacar la mercadería de contrabando.

prision domiciliaria total con tobillera para el delincuente baleado en intento de rapina en estacion de servicio de colon
Seguí leyendo

Prisión domiciliaria total con tobillera para el delincuente baleado en intento de rapiña en estación de servicio de Colón
Detenidos-Salto-contrabando-prefectura-foto-Armada

El operativo de Prefectura ocurrió en el kilómetro 335 del río Uruguay, sobre la rambla costanera sur Tomás Berreta

Los efectivos incautaron nueve bultos que escondían grandes cajas de cigarrillos de la marca Gift, con miles de unidades adentro.

Detenidas las cuatro personas, fue notificada la Fiscalía local, la Policía y la Administración Nacional de Aduanas de Salto.

bultos-contrabando-Salto-foto-Prefectura

Fotos: Prefectura de Salto, Armada Nacional.

Temas de la nota

Lo más visto

video
TESTIMONIO

"Hoy comí dos paquetitos de galletitas": el relato de Juan, que vive en las calles de Ciudad Vieja
INSEGURIDAD

Vecinos y comerciantes de Ciudad Vieja piden intervención ante aumento de personas en situación de calle
AFECTAN 4 DEPARTAMENTOS

Meteorología emitió advertencia naranja por tormentas fuertes y extendió la amarilla por tormentas puntualmente fuertes
AGRESOR PIDIÓ DISCULPAS

Plataforma Animalista denunció ante el INBA al hombre que apuñaló y mató a un perro que mordió a su hija
Accidente laboral en Montevideo

Trabajador cayó en un pozo durante obras de saneamiento en el Cerro, se le cayó tierra encima y está en CTI

Te puede interesar

Se abren las inscripciones para Gran Hermano Uruguay video
CANAL 10

Se abren las inscripciones para Gran Hermano Uruguay
Cada edición de Gran Hermano es única, cambia la casa, las reglas, los perfiles y las formas de jugar video
TELEVISIÓN

Cada edición de Gran Hermano es única, cambia la casa, las reglas, los perfiles y las formas de jugar
Conflicto en Conaprole: Asamblea de productores pidió al Gobierno garantizar relaciones laborales sanas y justas video
INSTÓ A QUE "ASUMA LA RESPONSABILIDAD

Conflicto en Conaprole: Asamblea de productores pidió al Gobierno garantizar "relaciones laborales sanas y justas"

Dejá tu comentario