La Prefectura de Salto interceptó un cargamento de cientos de cajas de cigarrillos de contrabando que cuatro personas intentaban ingresar a Uruguay desde Argentina en una embarcación por el río Uruguay.
Cuatro detenidos en Salto por contrabando de cientos de cajas de cigarrillos desde Argentina
Los cuatro detenidos fueron atrapados cuando cruzaban el contrabando de cigarrillos en una embarcación desde Argentina, por el río Uruguay, e intentaban escapar.
Dos jóvenes de 19 y 20 años fueron detenidos en el lugar, y otro de 35 años fue atrapado cuando corría hacia una camioneta para escapar.
Poco después fue detenido el cuarto involucrado, que resultó ser el conductor de la camioneta donde se pretendía sacar la mercadería de contrabando.
El operativo de Prefectura ocurrió en el kilómetro 335 del río Uruguay, sobre la rambla costanera sur Tomás Berreta
Los efectivos incautaron nueve bultos que escondían grandes cajas de cigarrillos de la marca Gift, con miles de unidades adentro.
Detenidas las cuatro personas, fue notificada la Fiscalía local, la Policía y la Administración Nacional de Aduanas de Salto.
Fotos: Prefectura de Salto, Armada Nacional.
