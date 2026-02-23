RECIBÍ EL NEWSLETTER
TORMENTAS Y LLUVIAS

Meteorología actualizó la doble advertencia amarilla; afecta a 6 departamentos

El fenómeno por tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes se extiende hasta la hora 21.20.

tormenta-cielo-mar

Una perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable afecta el país, generando tormentas algunas puntualmente fuertes.

En las zonas afectadas podrá registrarse intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes. Se esperan mejoras temporarias durante la validez de la advertencia.

Las principales localidades son:

Canelones: Aguas Corrientes, Barra de Carrasco, Barros Blancos, Camino del Andaluz y Ruta 84, Canelones, Ciudad de la Costa, Colonia Nicolich, El Pinar, Empalme Olmos, Estación Pedrera, Joaquín Suárez, Juanicó, La Paz, Las Piedras, Los Cerrillos, Marindia, Migues, Neptunia, Pando, Paso Carrasco, Pinamar - Pinepark, Progreso, Ruta 74, Salinas, San Antonio, San Bautista, San Jacinto, San Ramón, Santa Lucía, Santa Rosa, Sauce, Tala, Toledo, Villa Aeroparque, Villa Crespo y San Andrés, Villa Felicidad y Villa San José.

Colonia: Colonia Valdense, Juan Lacaze, La Paz, Los Pinos, Nueva Helvecia, Rosario y Santa Ana.Flores : Cerro Colorado.

Florida: 25 de Agosto, 25 de Mayo, Alejandro Gallinal, Cardal, Casupá, Chamizo, Florida, Fray Marcos, Independencia, La Cruz, Mendoza, Mendoza Chico, Reboledo, San Gabriel y Sarandí Grande.

Lavalleja: Gaetán.

Montevideo: Todo el departamento.

San José: Todo el departamento.

