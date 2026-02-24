"Hoy comí dos paquetitos de galletitas": el relato de Juan, que vive en las calles de Ciudad Vieja

Juan es uruguayo, pero vivía en España. Llegó el 4 de setiembre de 2025 a nuestro país. Su abuela enfermó y decidió regresar. Su situación familiar motivó que terminara en la calle; actualmente duerme en el Callejón de la Diversidad.

Tiene 33 años. Estudió administración, electricidad y repostería, pero se gana la vida cuidando coches en Ciudad Vieja . "Por lo que yo tengo entendido, por lo que han dicho los vecinos la parada esta está muy quemada porque anteriormente se dedicaban a romper coches todos los días, a robar lo que había en los coches todos los días, hostigar al turismo, a ponerle ciertos precios", relató.

Depende del día puede llegar a hacer hasta 500 pesos. Utiliza ese dinero para ayudar a su abuela, pero según cuenta, principalmente lo gasta en comida.

"Últimamente estoy llevándole verduras y cosas así a la abuela, pero lo que más hago es comer, paso el día comiendo", dijo.

Juan intenta dormir en el Callejón de la Diversidad aunque reconoce que es prácticamente imposible. Normalmente está en pie a eso de las 5.30-6.00. Hace poco le robaron toda su documentación.

Sobre el final del encuentro le preguntamos qué ayuda inmediata le puede hacer llegar la gente y su respuesta fue sencilla: "Poder recuperar mi documentación. Yo tengo estudios, me gustaría tener un trabajo (...) para poder estar en un ambiente saludable y poder comer que es lo que necesito, descansar y comer es lo único que me pide el cuerpo".

Se lo puede encontrar en las inmediaciones de Peatonal Sarandí y Bartolomé Mitre.