Un carpincho fue visto en playa oceánica en La Paloma; el agua salada no es su hábitat natural pero la escena se repite

Un carpincho apareció en la playa oceánica de La Paloma, y aguardan que personal de Prefectura y la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) lo rescaten y devuelvan a un arroyo.

Se trata de un espacio poco habitual para su especie, pero que en esa zona se repite, indicó el corresponsal de Subrayado en Rocha, Willan Dialutto.

En enero, otro carpincho fue registrado por turistas en el balneario La Paloma, en el departamento de Rocha.

El animal se paseó en horas de la madrugada por la feria de los artesanos ubicada en la avenida Nicolás Solari. carpincho-la-paloma-verano

Temas de la nota carpincho

La Paloma