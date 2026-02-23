RECIBÍ EL NEWSLETTER
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Comienzan las clases con una nueva ola de calor y temperaturas que llegarán a los 40°, anunció Nubel Cisneros

El meteorólogo indicó que en la zona costera del territorio, las temperaturas alcanzarán los 36°.

ola-calor-sao-paulo-afp

El meteorólogo Nubel Cisneros anunció que el mes de febrero finaliza con una nueva ola de calor que se extiende hasta los primeros días de marzo.

En el norte y litoral del territorio, la temperatura máxima llegará a los 40°, mientras que en la zona costera oscilará entre los 32° y 36°.

En lo que respecta a las próximas horas, el meteorólogo comentó que se dará un fenómeno intermitente de lluvias con pasaje de nubosidad; se prevén lloviznas sobre las zonas sur y este, "pocas, lamentablemente", destacó. Las lluvias más importantes se darán al norte del Río Negro.

celulares en clases: ¿si o no?, un debate para la educacion
Seguí leyendo

Celulares en clases: ¿sí o no?, un debate para la educación

Las mejoras comienzan en la misma tarde de este martes. Los vientos rotarán hacia el sector suroeste, generando un descenso de temperatura pasajero.

El jueves vuelve el calor a todo el país, extendiéndose hasta el fin de semana.

Temas de la nota

Lo más visto

video
PRONÓSTICO DEL TIEMPO

Inicio de clases con nueva ola de calor y temperaturas que llegarán a los 40°, anunció Nubel Cisneros
rocha

Un carpincho fue visto en playa oceánica en La Paloma; el agua salada no es su hábitat natural pero la escena se repite
TORMENTAS Y LLUVIAS

Meteorología actualizó la doble advertencia amarilla; afecta a 6 departamentos
TESTIMONIO

"Hoy comí dos paquetitos de galletitas": el relato de Juan, que vive en las calles de Ciudad Vieja
EMPRESARIALES

Convenio del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) con la Asociación de Funcionarios Judiciales (AFJU)

Te puede interesar

Gobierno resolvió declarar la emergencia agropecuaria por déficit hídrico para localidades de diez departamentos video
MINISTERIO DE GANADERÍA

Gobierno resolvió declarar la emergencia agropecuaria por déficit hídrico para localidades de diez departamentos
MGAP declara la emergencia sanitaria en todo el país por gripe aviar detectada en tres departamentos video
RESOLUCIÓN

MGAP declara la emergencia sanitaria en todo el país por gripe aviar detectada en tres departamentos
Canal 10 estrenó su nuevo stream con récord de audiencia y fuerte apuesta multiplataforma video
YOUTUBE

Canal 10 estrenó su nuevo stream con récord de audiencia y fuerte apuesta multiplataforma

Dejá tu comentario