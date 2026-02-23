Comienzan las clases con una nueva ola de calor y temperaturas que llegarán a los 40°, anunció Nubel Cisneros

El meteorólogo Nubel Cisneros anunció que el mes de febrero finaliza con una nueva ola de calor que se extiende hasta los primeros días de marzo.
El meteorólogo indicó que en la zona costera del territorio, las temperaturas alcanzarán los 36°.
En el norte y litoral del territorio, la temperatura máxima llegará a los 40°, mientras que en la zona costera oscilará entre los 32° y 36°.
En lo que respecta a las próximas horas, el meteorólogo comentó que se dará un fenómeno intermitente de lluvias con pasaje de nubosidad; se prevén lloviznas sobre las zonas sur y este, "pocas, lamentablemente", destacó. Las lluvias más importantes se darán al norte del Río Negro.
Las mejoras comienzan en la misma tarde de este martes. Los vientos rotarán hacia el sector suroeste, generando un descenso de temperatura pasajero.
El jueves vuelve el calor a todo el país, extendiéndose hasta el fin de semana.
