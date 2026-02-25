RECIBÍ EL NEWSLETTER
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Pasaron las lluvias y bajó la temperatura: próximos días con tiempo más estable y cálido

Nubel Cisneros prevé tiempo estable este miércoles y durante el resto de la semana, sin lluvias y algo más fresco, especialmente en el sur. Mirá los detalles día a día.

nublado-montevideo-vista-camara-canal

Nubel Cisneros prevé tiempo estable este miércoles y durante el resto de la semana, sin lluvias y algo más fresco, especialmente en el sur.

De acuerdo a su informe, la mañana de este miércoles se presenta templada con restos de nubosidad en la frontera noreste, lo que en las primeras horas mantendrá inestable la zona. La tarde continuará cálida con nubosidad variable, manteniendo temperaturas frescas en la noche.

El jueves la mañana se presentará fresca a templada con cielo ligeramente nublado, observándose neblinas aisladas en las primeras horas. En la tarde continuará el tiempo estable con ambiente cálido a caluroso y cielo escasamente nublado, en tanto la noche seguirá fresca.

Rescatistas buscan personas en los escombros. Foto: AFP
Seguí leyendo

Lluvias en Brasil dejan al menos 23 muertos y decenas de desaparecidos tras inundaciones y derrumbes

El viernes se espera un inicio de jornada fresca a templada con escasa nubosidad, observándose nieblas y neblinas aisladas. En la tarde continuará el tiempo estable con ambiente cálido a caluroso y buena presencia de Sol, presentando condiciones frescas en la noche.

Miércoles 25

Zona Norte: máxima 34º y mínima 15º

Zona Sur: máxima 29º y mínima 15º

Zona Metropolitana: máxima 26º y mínima 17º

Jueves 26

Zona Norte: máxima 35º y mínima 15º

Zona Sur: máxima 32º y mínima 15º

Zona Metropolitana: máxima 29º y mínima 17º

Viernes 27

Zona Norte: máxima 35º y mínima 16º

Zona Sur: máxima 33º y mínima 16º

Zona Metropolitana: máxima 30º y mínima 18º

Temas de la nota

Lo más visto

video
TESTIMONIO

"Hoy comí dos paquetitos de galletitas": el relato de Juan, que vive en las calles de Ciudad Vieja
INSEGURIDAD

Vecinos y comerciantes de Ciudad Vieja piden intervención ante aumento de personas en situación de calle
AFECTAN 4 DEPARTAMENTOS

Meteorología emitió advertencia naranja por tormentas fuertes y extendió la amarilla por tormentas puntualmente fuertes
AGRESOR PIDIÓ DISCULPAS

Plataforma Animalista denunció ante el INBA al hombre que apuñaló y mató a un perro que mordió a su hija
Accidente laboral en Montevideo

Trabajador cayó en un pozo durante obras de saneamiento en el Cerro, se le cayó tierra encima y está en CTI

Te puede interesar

Se abren las inscripciones para Gran Hermano Uruguay video
CANAL 10

Se abren las inscripciones para Gran Hermano Uruguay
Cada edición de Gran Hermano es única, cambia la casa, las reglas, los perfiles y las formas de jugar video
TELEVISIÓN

Cada edición de Gran Hermano es única, cambia la casa, las reglas, los perfiles y las formas de jugar
Conflicto en Conaprole: Asamblea de productores pidió al Gobierno garantizar relaciones laborales sanas y justas video
INSTÓ A QUE "ASUMA LA RESPONSABILIDAD

Conflicto en Conaprole: Asamblea de productores pidió al Gobierno garantizar "relaciones laborales sanas y justas"

Dejá tu comentario