Pasaron las lluvias y bajó la temperatura: próximos días con tiempo más estable y cálido

Nubel Cisneros prevé tiempo estable este miércoles y durante el resto de la semana, sin lluvias y algo más fresco, especialmente en el sur.

De acuerdo a su informe, la mañana de este miércoles se presenta templada con restos de nubosidad en la frontera noreste, lo que en las primeras horas mantendrá inestable la zona. La tarde continuará cálida con nubosidad variable, manteniendo temperaturas frescas en la noche.

El jueves la mañana se presentará fresca a templada con cielo ligeramente nublado, observándose neblinas aisladas en las primeras horas. En la tarde continuará el tiempo estable con ambiente cálido a caluroso y cielo escasamente nublado, en tanto la noche seguirá fresca.

El viernes se espera un inicio de jornada fresca a templada con escasa nubosidad, observándose nieblas y neblinas aisladas. En la tarde continuará el tiempo estable con ambiente cálido a caluroso y buena presencia de Sol, presentando condiciones frescas en la noche. Miércoles 25 Zona Norte: máxima 34º y mínima 15º Zona Sur: máxima 29º y mínima 15º Zona Metropolitana: máxima 26º y mínima 17º Jueves 26 Zona Norte: máxima 35º y mínima 15º Zona Sur: máxima 32º y mínima 15º Zona Metropolitana: máxima 29º y mínima 17º Viernes 27 Zona Norte: máxima 35º y mínima 16º Zona Sur: máxima 33º y mínima 16º Zona Metropolitana: máxima 30º y mínima 18º

