Un hombre en situación de calle está grave tras recibir un disparo en la cabeza

Un hombre de 37 años con antecedentes penales, y que está en situación de calle , llegó en la tarde de este lunes al centro de salud de Jardines del Hipódromo, trasladado por otro hombre que lo encontró herido en la vía pública. Los médicos le diagnosticaron herida de arma de fuego la cabeza , y su estado de salud es grave.

El ataque contra el hombre ocurrió en la intersección de las calles Locarno y Albania, en Jardines del Hipódromo.

Según contó a la Policía una mujer, que también está en situación de calle, pasaron dos motos y sus ocupantes dispararon contra el hombre que resultó herido.

En la escena quedaron manchas de sangre que fueron relevadas por Policía Científica en busca de evidencia que sirva para la investigación.

El hombre está internado en el Hospital de Clínicas y su estado de salud está siendo monitoreado por investigadores de la Zona Operacional III y por el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos.