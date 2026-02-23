En el día de hoy, el Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) y la Asociación de Funcionarios Judiciales (AFJU) celebraron un acuerdo con el objetivo de impulsar una campaña especial de apoyo financiero, orientada a mejorar el acceso al crédito y facilitar la regularización de deudas de los funcionarios y representados de AFJU.
Convenio del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) con la Asociación de Funcionarios Judiciales (AFJU)
La campaña, que tendrá vigencia en los meses de marzo y abril, contempla condiciones especiales para nuevos préstamos y renovaciones, con tasas bonificadas y plazos extendidos; facilidades para la regularización de deudas con atrasos, incluyendo quitas por pago contado y financiación en condiciones preferenciales; beneficios diferenciales en productos de tarjetas de crédito, con bonificación de costos y mayor flexibilidad en los límites; y la promoción de instancias de educación financiera.
Estas medidas, en el marco de una acción conjunta, se suman al ya firmado acuerdo con COFE y refuerzan el compromiso del BROU con la inclusión financiera y el bienestar económico de los trabajadores de todos los sectores.
