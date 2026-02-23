RECIBÍ EL NEWSLETTER
Convenio del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) con la Asociación de Funcionarios Judiciales (AFJU)

En el día de hoy, el Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) y la Asociación de Funcionarios Judiciales (AFJU) celebraron un acuerdo con el objetivo de impulsar una campaña especial de apoyo financiero, orientada a mejorar el acceso al crédito y facilitar la regularización de deudas de los funcionarios y representados de AFJU.

La campaña, que tendrá vigencia en los meses de marzo y abril, contempla condiciones especiales para nuevos préstamos y renovaciones, con tasas bonificadas y plazos extendidos; facilidades para la regularización de deudas con atrasos, incluyendo quitas por pago contado y financiación en condiciones preferenciales; beneficios diferenciales en productos de tarjetas de crédito, con bonificación de costos y mayor flexibilidad en los límites; y la promoción de instancias de educación financiera.

Estas medidas, en el marco de una acción conjunta, se suman al ya firmado acuerdo con COFE y refuerzan el compromiso del BROU con la inclusión financiera y el bienestar económico de los trabajadores de todos los sectores.

