La joven diseñadora uruguaya que vistió a Tini con una de sus prendas en el show del estadio Centenario

Carmela González es una joven diseñadora , estudiante, está en cuarto año y cumplió el sueño de vestir a Tini con una de sus prendas en el show que la argentina brindó el domingo en el estadio Centenario ante miles y miles de fans.

La joven diseñadora contó a Subrayado que en diciembre le escribió al estilista de Tini para ofrecerle varios diseños de vestuario para el show en Montevideo.

Tras analizarlos, eligieron uno y le dieron tres semanas para terminarlo y llevarlo a Buenos Aires.

Hasta ahí todo iba bien, espectacular, pero el día antes del show, el pasado fin de semana, la llaman y le dicen que finalmente Tini no iba a usar el vestido.

“Sentí un poco de frustración”, contó Carmela, que tenía entradas para el show en la tribuna del Centenario.

Pero todo cambió el mismo día, unas horas después, cuando el estilista de la cantante le escribe pidiéndole otra prenda que él había visto en las redes sociales de Carmela.

La prenda elegida era una tapado, una trench. “Un día antes me la pidió”, cuenta emocionada.

“La prenda era para un contexto académico, para una prueba, y está inspirada en el Palacio Salvo”, explicó, agregó: “Que saliera de algo académico y que llegara a un escenario de ese nivel, la verdad que fue reconfortante”.

Finalmente Carmela pudo ver su diseño en el escenario, y aunque estaba lejos, en la tribuna, lo reconoció de inmediato cuando vio una manga en la pantalla gigante.

“Cuando fui al show, con muchas expectativas, y cuando vi que estaba puesta en la silla, fue increíble, porque no era nada seguro y fue un momento espectacular”, dice Carmela.

“No estaba cerca, pero ni bien la pusieron en la pantalla vi una manga y dije, es la trench”, comentó.

Talento, iniciativa, y sueño cumplido.