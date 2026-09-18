Líder criminal de La Teja que estaba preso en Maldonado se fugó durante una salida autorizada para ir al dentista

El recluso Giuliano Rocha Sánchez, hijo de Néstor Javier "El Gordo" Rocha, líder de un grupo criminal que operaba en el barrio La Teja se encuentra prófugo tras una salida autorizada de la cárcel de Las Rosas en el departamento de Maldonado.

La organización delictiva de los Rocha fue articulada en diciembre pasado tras varios allanamientos realizados en la zona por la Brigada Departamental Antidrogas de Montevideo.

Fuentes del Ministerio del Interior indicaron a Subrayado que su abogado pidió a la Justicia la autorización para una salida transitoria para ir al dentista. La Justicia le otorgó el permiso de salida al recluso con colocación de tobillera electrónica y acompañado por un familiar.

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El 24 de agosto, la jueza de Ejecución y Vigilancia de Maldonado, Vivianna Barlocco, autorizó la salida especial de Rocha Sánchez el 3 de setiembre de 13 a 16 horas con la aplicación de dispositivo de monitoreo electrónico y bajo el régimen de tutela.

Giuliano Rocha no regresó de la salida transitorio y permanece prófugo. Ante esto, la jueza de Maldonado, Patricia Techera, libró una orden de detención y captura internacional. Una vez detenido deberá ser reingresado a la cárcel.

El Ministerio del Interior abrirá una investigación interna para conocer detalles de lo ocurrido, mientras desde el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) se elabora un informe que será elevado al ministro Carlos Negro.

Negro afirmó sobre el caso que el procedimiento del INR "se ejecutó de acuerdo a una autorización judicial expresa" y evitó realizar comentarios con respecto a la decisión de la Justicia por el principio de separación de poderes del Estado. "Esta fuga se da en el marco de una autorización judicial", dijo y reiteró que se investigará lo concerniente al Ministerio del Interior.