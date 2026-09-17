Camión cargado de frutas y verduras cayó de un puente en ruta 5: el conductor, que no tenía libreta, sufrió heridas

El conductor no tiene libreta de conducir y, según primeros datos, nunca la tramitó.

El conductor de un camión despistó y cayó desde un puente en las rutas 5 y 48, cerca de Las Piedras, departamento de Canelones. Ocurrió sobre las siete de la mañana de este jueves.

Policía Caminera informó que el conductor circulaba por ruta 5, hacia el norte, y al pasar sobre el puente de ruta 48, chocó la baranda, perdió el dominio y cayó sobre la rotonda. Se precipitó 5,50 metros.

El conductor, único ocupante, de 40 años, resultó politraumatizado; de momento, debido a su diagnóstico médico, no le fue realizado el examen de alcoholemia, informó Caminera.

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Fuentes policiales indicaron a Subrayado que el hombre no tiene libreta de conducir expedida. Nunca la tramitó, según los primeros datos.

En tanto, el propietario del camión es de Durazno y, luego de que tomó conocimiento de lo ocurrido, las autoridades no han podido contactarlo vía telefónica.

El cargamento era de frutas y verduras. Había salido desde la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM), ubicada cerca.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado.

En la mañana, permaneció cortada la circulación por la rotonda debajo del puente.

En el lugar hay cámaras del Ministerio del Interior, cuyas grabaciones serán analizadas.