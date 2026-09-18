Joven que apuñaló a una compañera en la Facultad de Medicina dijo que lo había intentado dos veces antes

El agresor detenido en la Facultad de Medicina, el 1 de setiembre. Desde el principio se investigó el caso como un intento de femicidio. Foto: Subrayado.

El joven imputado por haber apuñalado varias veces a una compañera en la Facultad de Medicina fue diagnosticado durante su evaluación psiquiátrica con el trastorno de Asperger, una condición que forma parte de los trastornos del Espectro Autista, que este joven presenta en el grado más severo.

El joven declaró que su intención era matar a su compañera, una idea que apareció de forma repentina, y dijo que lo intentó en dos ocasiones antes, buscando zonas de la Facultad sin cámaras de videovigilancia.

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Según declararon tras la audiencia el fiscal Luis Pacheco y el director de Violencia Doméstica y de Género de la Policía Richard Gutiérrez, el imputado planificó el intento de femicidio y pudo contarlo con detalles.

La primera vez pensó en hacerlo con un hacha, pero como era un objeto muy grande decidió ir a un supermercado y comprar un cuchillo y guantes. Esa vez no pudo convencer a la víctima de ir a conversar a solas. Después lo volvió a intentar, pero la joven no accedió. La tercera vez la apuñaló con el cuchillo que había comprado.

Pese a las severas dificultades vinculares del joven, la estudiante atacada intentaba acercarse a él para integrarlo al grupo de la Facultad. Esto fue confirmado por otros compañeros, por la familia de la joven e incluso lo reconoció el agresor.

Ante los profesionales explicó que tenía sentimientos contradictorios por ella, que le parecía inalcanzable y que su amabilidad y cercanía lo motivaron a intentar agredirla. No mostró arrepentimiento por haberlo hecho.

La Justicia dispuso 180 días de prisión preventiva mientras continúa la investigación, pero los primeros 30 días continuará siendo evaluado por psiquiatras para confirmar o descartar si está iniciando una patología psiquiátrica más severa, como la psicosis u otra.