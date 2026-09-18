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EN MERCEDES Y CUAREIM

Accidente con vuelco entre un auto y un taxi: la pasajera quedó atrapada y fue rescatada por médicos y bomberos

Un accidente con vuelco se registró este viernes de mañana en Mercedes y Cuareim. La pasajera que iba en el taxi quedó atrapada y fue rescatada con lesiones. Cruce con semáforos.

Accidente entre un auto y un taxi. Foto: Lucas Baldovino, Subrayado.

Accidente entre un auto y un taxi. Foto: Lucas Baldovino, Subrayado.

Accidente entre un auto y un taxi. Foto: Lucas Baldovino, Subrayado.

Accidente entre un auto y un taxi. Foto: Lucas Baldovino, Subrayado.

El accidente con vuelco ocurrió este viernes de mañana en la esquina de Mercedes y Cuareim, un cruce con semáforos en el Centro de Montevideo.

Un auto y un taxi chocaron en la intersección. El taxi volcó y quedó de costado, sobre la vereda.

El taxista pudo salir ayudado por personas que pasaban por el lugar, mientras que la pasajera del taxi quedó atrapada y debió ser rescatada por médicos y bomberos.

Foto: Policía de Canelones.
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La mujer fue asistida en el lugar por una ambulancia y luego trasladada a un centro de salud.

El semáforo de una de las esquinas quedó destruido y el cruce sin luces.

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