Devolución Fonasa para trabajadores, jubilados y pensionistas se paga desde el lunes

El Banco de Previsión Social (BPS) comenzará a pagar desde el próximo lunes la devolución de Fonasa.

"Las personas que ya hayan hecho la opción de cobrar la devolución en una cuenta bancaria, la van a tener allí", explicó la presidenta del BPS, Jimena Pardo. Quienes no lo hayan hecho, pueden cobrarlo en redes de cobranza, portando la cédula de identidad.

"Este año cobran la devolución Fonasa 152.084 personas", detalló, entre trabajadores, jubilados y pensionistas. "Sus montos sumados superan el 8.085 millones de pesos", agregó.

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Para corroborar si le corresponde cobrar, el usuario puede ingresar a la web de BPS, y completar el formulario para conocer los datos.

Entre los requisitos, está el ingreso mensual promedio, y el trabajador debe haber percibido más de 122.600 pesos por mes. Para un jubilado, más de 132.800.