Prefectura y Policía retiran campamentos irregulares en playas de Punta del Este con personas que viven en la calle

La Prefectura de Punta del Este, con el apoyo de drones de la Policía, retiró varios campamentos con personas que viven en la calle y duermen en en la costa del balneario.

En las últimas horas, y tras múltiples operativos conjuntos, se ubicaron y retiraron siete de estos campamentos, levantados algunos en zonas de difícil acceso por estar escondidos dentro de matorrales y dunas.

Los policías de la Seccional 14 aportaron un dron para observar desde el aire estos campamentos irregulares, y trabajaron con funcionarios de la Intendencia de Maldonado, además de los efectivos de Prefectura.

Los controles comenzaron en la playa Brava de Punta del Este y continúan por otras zonas de la costa del balneario.