Un policía iba a trabajar en su auto, vio una rapiña, persiguió y embistió a una pareja de delincuentes en moto

Un policía que se dirigía a su trabajo en su auto particular frustró la rapiña a una mujer de 82 años a la que una pareja de delincuentes le había robado la cartera.

El hecho ocurrió este jueves de tarde en inmediaciones de Veracierto y Garcilaso de la Vega, en Maroñas. El efectivo vio cuando los dos rapiñeros en moto le arrebataron las pertenencias a la víctima, los siguió y los chocó con su vehículo.

La pareja de delincuentes cayó de la moto y en ese momento el policía logró detener al hombre de 42 años, mientras que la mujer de 34 fue detenida instantes después del hecho. Los rapiñeros iban en una moto robada. Se les incautó una pistola calibre 22 y un cañón de 9mm hurtado, además de la cartera robada y 6.000 pesos.

Temas de la nota Policía

rapiña

moto

delincuentes