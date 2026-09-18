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Prorrogan pago de aportes rurales a BPS de setiembre a noviembre para cinco departamentos

La prórroga es de setiembre a noviembre y se resolvió por los últimos eventos climáticos y sus afectaciones al medio rural.

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El Banco de Provisión Social (BPS) anunció una prórroga para el pago de aportes rurales en cinco departamentos ante los últimos eventos climáticos.

Artigas, Cerro Largo, Paysandú, Salto y Treinta y Tres son los departamentos con el beneficio de la prórroga.

El vencimiento de fines de setiembre pasó, por decreto, para el 30 de noviembre sin multas ni recargos.

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“Lo que sí es importante destacar es que la presentación de la nómina, en caso de que la persona tenga empleados dependientes, queda en la misma fecha en la que estaba. Lo que se corre es el vencimiento del pago del aporte”, explicó la presidenta del BPS, Jimena Pardo.

El Poder Ejecutivo evaluarán otras medidas en función del efecto que tenga el fenómeno de “el niño” en el campo.

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