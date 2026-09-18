Investigan denuncia de abuso sexual contra joven de 21 años con trastornos cognitivos en el ámbito familiar

La Fiscalía y la Policía investigan una denuncia de abuso sexual contra una joven de 21 años que padece trastornos cognitivos (TDAH, Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, y TEA, Trastorno del Espectro Autista) por parte de su hermano de 18 años y de su expadrastro.

El jueves, la Policía intervino tras la denuncia realizada por la directora del centro educativo al que asiste la joven, luego de conocer su relato sobre los hechos. Además de los efectivos, personal médico concurrió a la institución.

La víctima fue trasladada a un centro de salud para que se le realizaran los exámenes médicos correspondientes. La joven señaló que desde el año pasado hasta ahora estaba siendo abusada por su hermano, sin antecedentes penales, y que desde los 13 a los 16 años fue víctima de su padrastro.

La Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y de Género I interviene en el caso y la Fiscalía y la Justicia que intervienen dispusieron recabar las declaraciones de la víctima, su madre, la directora y los indagados, y volver a informar las novedades a las autoridades.

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