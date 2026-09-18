RECIBÍ EL NEWSLETTER
FISCALÍA Y POLICÍA

Investigan denuncia de abuso sexual contra joven de 21 años con trastornos cognitivos en el ámbito familiar

La denuncia fue realizada por la directora del centro educativo al que asiste la joven, luego de conocer su relato sobre los hechos. La víctima fue trasladada a un centro de salud para que se le realizaran los exámenes médicos correspondientes.

fiscalia-patrullero-detenido

La Fiscalía y la Policía investigan una denuncia de abuso sexual contra una joven de 21 años que padece trastornos cognitivos (TDAH, Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad, y TEA, Trastorno del Espectro Autista) por parte de su hermano de 18 años y de su expadrastro.

El jueves, la Policía intervino tras la denuncia realizada por la directora del centro educativo al que asiste la joven, luego de conocer su relato sobre los hechos. Además de los efectivos, personal médico concurrió a la institución.

La víctima fue trasladada a un centro de salud para que se le realizaran los exámenes médicos correspondientes. La joven señaló que desde el año pasado hasta ahora estaba siendo abusada por su hermano, sin antecedentes penales, y que desde los 13 a los 16 años fue víctima de su padrastro.

un hombre condenado por violacion, abuso sexual y violencia fisica, psicologica y economica contra su hija
Seguí leyendo

Un hombre condenado por violación, abuso sexual y violencia física, psicológica y económica contra su hija

La Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y de Género I interviene en el caso y la Fiscalía y la Justicia que intervienen dispusieron recabar las declaraciones de la víctima, su madre, la directora y los indagados, y volver a informar las novedades a las autoridades.

Temas de la nota

Lo más visto

video
IMPUTADO POR INTENTO DE FEMICIDIO

Joven que apuñaló a una compañera en la Facultad de Medicina dijo que lo había intentado dos veces antes
Rutas 5 y 48, las piedras

Camión cargado de frutas y verduras cayó de un puente en ruta 5: el conductor, que no tenía libreta, sufrió heridas
EN MERCEDES Y CUAREIM

Accidente con vuelco entre un auto y un taxi: la pasajera quedó atrapada y fue rescatada por médicos y bomberos
EN LA CAPITAL

Maestros de Montevideo paran por 24 horas este viernes, tras agresión a una maestra en Escuela 326
USARON UN DRON DE LA POLICÍA

Prefectura y Policía retiran campamentos irregulares en playas de Punta del Este con personas que viven en la calle

Te puede interesar

Prorrogan pago de aportes rurales a BPS de setiembre a noviembre para cinco departamentos video
BPS

Prorrogan pago de aportes rurales a BPS de setiembre a noviembre para cinco departamentos
Gremio de trabajadores de TCP realiza un nuevo paro este viernes desde las 23:00 y por 24 horas
CONFLICTO EN TERMINAL CUENCA DEL PLATA

Gremio de trabajadores de TCP realiza un nuevo paro este viernes desde las 23:00 y por 24 horas
Sindicato portuario convoca a paro nacional de 24 horas desde las 7 del lunes 21 contra resolución de servicios mínimos
COMUNICADO DEL SUPRA

Sindicato portuario convoca a paro nacional de 24 horas desde las 7 del lunes 21 contra resolución de "servicios mínimos"

Dejá tu comentario