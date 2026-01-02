La carne uruguaya como un tesoro; así es la nueva campaña publicitaria del INAC en China

El presidente del Instituto Nacional de Carnes (INAC) Gastón Scayola habló con Subrayado de la nueva campaña publicitaria en China que posiciona a la carne uruguaya como un tesoro, tanto para las familias en su alimentación cotidiana, como para los consumidores de alto poder adquisitivo en hoteles de lujo.
Scayola contó que la campaña muestra la producción natural y a cielo abierto de las carnes uruguayas y hace hincapié en que es el alimento adecuado y confiable para los niños de las familias chinas.
Además, muestra las distintas formas en que se cocina y come la carne en china, y cómo se vuelve un plato gourmet en restaurantes y hoteles de lujo.
