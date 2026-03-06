Asti respaldó decisión de Jutep sobre Arbeleche y afirmó que la exministra debió abstenerse de firmar la resolución

Asti indicó que la denuncia fue presentada en 2023 y el directorio anterior no resolvió sobre el caso. "Aquí se hizo el proceso que corresponde a través de la asesoría jurídica de la Jutep, que en marzo de 2025 emitió un fallo negativo para la posición de la ministra, diciendo que ella había violentado artículos del Código de Ética", indicó. El informe jurídico se conoció ya en el nuevo gobierno, pero la conformación del directorio de la Jutep que venía de la administración anterior.

En junio de 2025, comenzó el proceso de renovación de las autoridades del directorio de la junta y en diciembre del año pasado se pidió a la asesoría jurídica, que es la misma composición desde el inicio del proceso, el fallo definitivo sobre el caso. Asti indicó que los asesores jurídicos rechazaron los descargos de Arbeleche sobre el cumplimiento del Código de Ética.

Asti dijo que a solicitud del integrante del directorio de la Jutep en representación de la oposición, Luis Calabria, se aplazó hasta febrero el análisis del informe de la asesoría jurídica y que tras eso, la mayoría letrada, resolvió elaborar un dictamen con el respaldo del informe de los asesores jurídicos de la junta. En su fundamento del voto, Asti sostuvo que "había un apartamiento a la norma de derecho".

El vicepresidente de la Jutep indicó que el informe establece que Arbeleche debió comunicarle la situación al presidente de la República (como su jerarca) y abstenerse de participar en la decisión, para que el subsecretario de la cartera resolviera y firmara la resolución, "cosa que no sabemos por qué no hizo".

En su defensa, Arbeleche argumentó que al haber un fallo de la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones (Comap) que lo aprobada no se podía negar a firmar la resolución. Asti se refirió a antecedentes del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) que dicen lo contrario, que la Comap es solo asesora y que no es vinculante; y la decisión final la toma el Poder Ejecutivo. "Por lo tanto, en este caso la decisión final la tomó la ministra cuando, por la aplicación del Código de Ética, no debió tomarla", sostuvo.