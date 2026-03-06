Orsi convocó Consejo de Ministros para el lunes para avanzar en los proyectos y planes que anunció el 2 de marzo

El presidente Yamandú Orsi convocó Consejo de Ministros para el lunes, con el fin de avanzar en la agenda de gobierno.

Los puntos estarán vinculados a los anuncios que hizo el mandatario en su discurso ante la Asamblea General, como la búsqueda de avanzar en la ley de empleo juvenil, en el plan de seguridad, el programa Más barrios, el proyecto del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Este viernes, hubo reuniones con el canciller Mario Lubetkin, también con el ministro de Economía, Gabriel Oddone, los de Ambiente, Edgardo Ortuño, la de Transporte, Lucía Etcheverry, e Industria, Fernanda Cardona, por algunos informes y avanzar en trabajos del lunes.

La agenda de Orsi continúa el martes en el lanzamiento de la Cosecha del Arroz, y luego irá a Chile, para participar de la asunción del nuevo presidente, José Antonio Kast, el 11 de marzo.

El 14 de marzo, participará del desfile del lanzamiento de la Patria Gaucha.