PRESIDENCIA

Orsi convocó Consejo de Ministros para el lunes para avanzar en los proyectos y planes que anunció el 2 de marzo

Luego, el presidente de la República viajará a Chile para participar de la asunción del nuevo mandatario, José Antonio Kast, el 11 de marzo.

orsi-video-redes-presidencia

Los puntos estarán vinculados a los anuncios que hizo el mandatario en su discurso ante la Asamblea General, como la búsqueda de avanzar en la ley de empleo juvenil, en el plan de seguridad, el programa Más barrios, el proyecto del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

La reunión está pactada para el mediodía.

Carlos Negro con el presidente Orsi, el 1º de marzo de 2025. Foto: FocoUy
Carlos Negro aseguró que el plan de seguridad "estaba creado ya el 1º de marzo de 2025" y que "varias medidas" ya se aplican

Este viernes, hubo reuniones con el canciller Mario Lubetkin, también con el ministro de Economía, Gabriel Oddone, los de Ambiente, Edgardo Ortuño, la de Transporte, Lucía Etcheverry, e Industria, Fernanda Cardona, por algunos informes y avanzar en trabajos del lunes.

La agenda de Orsi continúa el martes en el lanzamiento de la Cosecha del Arroz, y luego irá a Chile, para participar de la asunción del nuevo presidente, José Antonio Kast, el 11 de marzo.

El 14 de marzo, participará del desfile del lanzamiento de la Patria Gaucha.

