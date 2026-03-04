Los bancos Citibank, Heritage, HSBC, Itaú y Bandes continuarán operando en el horario de 10 a 14 horas

La directora ejecutiva de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay (ABPU), Bárbara Mainzer, dijo que la decisión se adoptó tras la prueba piloto de horario matutino que realizaron las instituciones bancarias con resultados positivos.

"Decidieron que el horario de atención en sucursales de 10 a 14 pasaría a ser el horario habitual; se mantiene ese horario", indicó.

Mainzer aseguró que para la mayoría de los clientes el nuevo horario no le modifica la operativa, porque la mayor parte de las transacciones se hace por fuera del horario de sucursales, a través de la atención telefónica, la banca 24/7 o las buzoneras de autoservicio con horario ampliado.

La directora ejecutiva de la ABPU sostuvo que el cambio obedece a que la mayoría de las actividades, principalmente en el interior del país, y al igual que en varias partes del mundo (Argentina, Chile, Estados Unidos y Europa) se da durante la mañana. "Es el horario habitual donde se comienza la jornada; Uruguay es una anomalía en eso", afirmó.

Mainzer indicó que la decisión atiende un reclamo de los colaboradores de poder llegar más temprano a sus casas y se alinea a las mejores prácticas a nivel mundial. Estimó que con el paso del tiempo es probable que los demás bancos adopten el mismo horario.