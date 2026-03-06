Carlos Negro aseguró que el plan de seguridad "estaba creado ya el 1º de marzo de 2025" y que "varias medidas" ya se aplican

El ministro del Interior Carlos Negro aseguró este viernes 6 de marzo que el plan de seguridad que presentará este mes junto al presidente Yamandú Orsi , en realidad ya estaba armado al comienzo del gobierno, hace un año, y que lo que se hace ahora es la “sistematización del plan”.

Consultado en rueda de prensa sobre los principales conceptos del plan de seguridad y cuándo se hará la presentación oficial, el ministro respondió: “Nosotros nos planteamos un cronograma de actividades tendientes al plan, a la sistematización del plan. Hablo de sistematización del plan porque no es la creación del plan, el plan viene creado desde el 1ºde marzo, o estaba creado ya el 1º de marzo de 2025 cuando a todas las direcciones de la Policía Nacional y a los jefes de Policía, el 5 de marzo, en la Guardia Republicana, se les dieron los siete ejes donde iba a transcurrir la gestión del Ministerio”.

Sobre lo que se presentará este mes, junto al presidente, y el trabajo que se hizo en los últimos meses, Negro agregó: “Esto es la sistematización de medidas que fueron recogidas también en un diálogo con la sociedad civil, los partidos políticos y organizaciones públicas y privadas”.

Seguí leyendo Negro dijo que la interpelación anunciada por Bordaberry "obedece a una necesidad política de algunos actores"

Consultado entonces si las medidas del plan de seguridad ya se estaban aplicando en la práctica, el ministro respondió: “Muchas de las medidas por supuesto que si. Hay varias de ellas que están en práctica y los resultados están a la vista. Podemos decir que los datos de los delitos han bajado prácticamente en todos ellos y esto es consecuencia directa de una acción planificada de la estrategia policial del Ministerio del Interior”.

Finalmente, Negro dijo que las novedades del plan de seguridad las va a presentar “con el presidente de la República, que nos va a acompañar en conferencia de prensa”.

El plan

El presidente Orsi dijo en su discurso del 2 de marzo ante la Asamblea General que en el correr de marzo se presentará públicamente el plan nacional de seguridad.

Según supo Subrayado, la presentación se hará a fin de mes, en una fecha aún por confirmar, que depende de la agenda del mandatario.

El 8 de diciembre del año pasado el Ministerio del Interior presentó el conjunto de propuestas recibidas durante los llamados “encuentros por seguridad”.

Días antes el ministro Carlos Negro presentó en el Frente Amplio un adelanto del plan de seguridad. El presidente de la fuerza política Fernando Pereira dijo entonces que este plan “es un punto de partida”.

A fines de julio del 2025 el Ministerio del Interior presentó el cronograma de trabajo de los llamados “encuentros de seguridad”, los que funcionarían entre agosto y diciembre.

Allí se anunció que en enero de 2026 se haría un resumen y se aprobaría una batería de nuevas medidas que tendrán una etapa de “control y validación social” en febrero, dijo entonces Emiliano Rojido, asesor del Ministerio del Interior y el coordinador de los Encuentros por Seguridad.

Luego, en marzo de 2026 (ahora) se presentaría el plan nacional de seguridad.