MONTEVIDEO

Caso del adolescente encontrado muerto pasó a ser investigado por Homicidios; el padre está detenido

La muerte fue determinada como violenta. Policía Científica trabajó en la escena y Fiscalía ordenó autopsia del adolescente.

Un adolescente de 15 años fue hallado muerto en una cuneta de Flor de Maroñas y su padre está detenido. El caso comenzó siendo investigado como muerte dudosa, pasó a ser catalogada como violenta y es investigada por el departamento de Homicidios.

La familia del adolescente informó que sobre las 9 de la noche hubo una discusión familiar y que el padre lo puso en penitencia mirando una pared. Luego, lo dejaron jugar videojuegos en la computadora y a alrededor de las 11 de la noche se fueron a dormir todos. Según la madre, se despertó a las 3 de la madrugada, y vio que no estaba su hijo.

Agregó que salieron de la casa para buscarlo, fueron a una plaza cercana, no estaba y lo encontraron sin vida en la cuneta.

Vecinos auxiliaron con reanimación, pero no fue posible. La Policía llegó sobre las 5 de la mañana y Científica realizó pericias en el lugar.

Aún no está claro qué sucedió y las autoridades policiales dieron cuenta a Fiscalía de Flagrancia, que dispuso tomar declaraciones a los padres, y autopsia del adolescente.

Caso del adolescente encontrado muerto pasó a ser investigado por Homicidios; el padre está detenido
