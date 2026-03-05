RECIBÍ EL NEWSLETTER
Caballo destrozó bicicleta de deportista profesional que entrenaba para la Vuelta Ciclista

Óscar Araújo es un reconocido deportista de Rocha y está a días de participar de la tradicional competición. Los interesados en colaborar pueden comunicarse al 098 35 58 90.

El efectivo de Prefectura, Óscar Araújo, sufrió un siniestro en la rotonda de La Pedrera mientras entrenaba para la Vuelta Ciclista del Uruguay.

El corresponsal de Subrayado, Willam Dialutto, informó que Araújo circulaba en su bicicleta cuando encontró a un jinete que estaba preparando a su caballo para un raid y, cuando se detuvo a saludarlo, el animal se asustó y se le fue encima.

"Justo venía un hombre vareando un caballo por la ruta y coincidió que más o menos veníamos a la misma velocidad, porque yo venía suave, y lo saludé, le di los buenos días, intercambiamos palabras del caballo, le hice unas preguntas del caballo, me contestó y en determinado momento el caballo se asustó y me pasó por arriba", contó.

El deportista cayó al piso y la bicicleta quedó destrozada. Sufrió algunas lesiones y él se quedó sin su vehículo para poder participar de la Vuelta Ciclista.

"El caballo se ve que enredó la bicicleta en las patas y ahí fue donde deshizo la bicicleta (...) vi clarito las manos del caballo que pasaron por arriba de la cabeza, 10 centímetros menos y si me pisaba la cabeza no contaba el cuento", comentó.

Araújo es un reconocido deportista de Rocha que está a días de correr dicha competición.

Los interesados en colaborar pueden comunicarse al 098 35 58 90.

