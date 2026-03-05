"Están todos los servicios paralizados", dijo la secretaria general de Adeom Montevideo

El sindicato de funcionarios municipales de Montevideo ( Adeom ) realiza un paro total de actividades este jueves desde la hora 9 para reunirse en asamblea.

“Están todos los servicios paralizados”, dijo la secretaria general de Adeom Silvia Tejera al programa Arriba Gente de Canal 10.

Tejera aseguró que no hay atención a los usuarios en las oficinas y servicios de la Intendencia, en todas las áreas de gestión.

La asamblea de Adeom fue citada este jueves para analizar la respuesta de la Intendencia a la decisión de la anterior asamblea, que rechazó el acuerdo alcanzado en diciembre de 2025 entre la directiva del sindicato y la administración.

Ese acuerdo implicaba firmar un convenio colectivo por todo el período, con aumento real del salario de 1,5%, y sucesivas instancias de presupuestación de funcionarios contratados, además de concursos internos para ascensos.

La asamblea resolvió por mayoría que el acuerdo no era suficiente y la Intendencia respondió que no había margen para mejorar la propuesta ni volver a negociar un nuevo convenio.

La asamblea de Adeom de este jueves resolverá los pasos a seguir, en una jornada que se inicia con paro en toda la administración, según dijo la secretaria general del sindicato.