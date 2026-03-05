"Están todos los servicios paralizados", dijo la secretaria general de Adeom Montevideo

El sindicato de funcionarios municipales de Montevideo (Adeom) realiza un paro total de actividades este jueves desde la hora 9 para reunirse en asamblea.
“Están todos los servicios paralizados”, dijo la secretaria general de Adeom Silvia Tejera al programa Arriba Gente de Canal 10.
Tejera aseguró que no hay atención a los usuarios en las oficinas y servicios de la Intendencia, en todas las áreas de gestión.
La asamblea de Adeom fue citada este jueves para analizar la respuesta de la Intendencia a la decisión de la anterior asamblea, que rechazó el acuerdo alcanzado en diciembre de 2025 entre la directiva del sindicato y la administración.
Ese acuerdo implicaba firmar un convenio colectivo por todo el período, con aumento real del salario de 1,5%, y sucesivas instancias de presupuestación de funcionarios contratados, además de concursos internos para ascensos.
La asamblea resolvió por mayoría que el acuerdo no era suficiente y la Intendencia respondió que no había margen para mejorar la propuesta ni volver a negociar un nuevo convenio.
La asamblea de Adeom de este jueves resolverá los pasos a seguir, en una jornada que se inicia con paro en toda la administración, según dijo la secretaria general del sindicato.
