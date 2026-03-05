Una joven de 21 años, sin antecedentes penales, fue detenida este jueves en el marco de una investigación por suplantación de identidad.
Usó cédulas de otras personas, falsificó sus firmas y obtuvo préstamos por casi 600.000 pesos; fue detenida
El caso fue denunciado por la financiera a la que desde octubre de 2025 se presentaron varias personas a reclamar por préstamos gestionados a su nombre y que ellas no habían solicitado.
La maniobra consistía en acudir a una empresa financiera y con la cédula de identidad de otras personas y falsificando sus firmas obtenía préstamos.
El caso fue denunciado por la financiera a la que desde octubre de 2025 se presentaron varias personas a reclamar por préstamos gestionados a su nombre y que ellas no habían solicitado. La mujer obtuvo tres préstamos por 580.310 pesos.
La Policía analizó las cámaras de seguridad de las sucursales e identificó a la responsable de las maniobras. La mujer fue detenida este mediodía por personal del Área de Investigaciones de la Zona II en la zona de Chon y Mazarino en Punta de Rieles; permanece a disposición de la Fiscalía de Flagrancia de 4º turno.
