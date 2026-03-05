RECIBÍ EL NEWSLETTER
PUNTA DE RIELES

Usó cédulas de otras personas, falsificó sus firmas y obtuvo préstamos por casi 600.000 pesos; fue detenida

El caso fue denunciado por la financiera a la que desde octubre de 2025 se presentaron varias personas a reclamar por préstamos gestionados a su nombre y que ellas no habían solicitado.

dinero-efectivo-incautacion

Una joven de 21 años, sin antecedentes penales, fue detenida este jueves en el marco de una investigación por suplantación de identidad.

La maniobra consistía en acudir a una empresa financiera y con la cédula de identidad de otras personas y falsificando sus firmas obtenía préstamos.

El caso fue denunciado por la financiera a la que desde octubre de 2025 se presentaron varias personas a reclamar por préstamos gestionados a su nombre y que ellas no habían solicitado. La mujer obtuvo tres préstamos por 580.310 pesos.

un joven de 22 anos fallecio tras el incendio de su casa en salto
Seguí leyendo

Un joven de 22 años falleció tras el incendio de su casa en Salto

La Policía analizó las cámaras de seguridad de las sucursales e identificó a la responsable de las maniobras. La mujer fue detenida este mediodía por personal del Área de Investigaciones de la Zona II en la zona de Chon y Mazarino en Punta de Rieles; permanece a disposición de la Fiscalía de Flagrancia de 4º turno.

Temas de la nota

Lo más visto

video
TRAS PRUEBA PILOTO

Los bancos Citibank, Heritage, HSBC, Itaú y Bandes continuarán operando en el horario de 10 a 14 horas
POLICÍA Y FISCALÍA INVESTIGAN

ADN confirmó que es una especie bovina el caso de mujer que denunció que le dieron un perro por cordero
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Hermanas y madre de hombre que mató a su padre por abuso sexual y violencia piden su liberación
PARO DE ADEOM POR ASAMBLEA

"Están todos los servicios paralizados", dijo la secretaria general de Adeom Montevideo
BOMBAS MOLOTOV Y PRENDIERON FUEGO EL AUTO

Tercera vez que atacan vivienda en Casarino: "Quieren prenderme fuego", dijo la damnificada

Te puede interesar

Doble homicidio en el barrio Cotravi: encontraron los cuerpos de dos hombres con varios impactos de arma de fuego
AL OESTE DE MONTEVIDEO

Doble homicidio en el barrio Cotravi: encontraron los cuerpos de dos hombres con varios impactos de arma de fuego
Bordaberry interpelará a Negro: La inseguridad está ya a niveles en el Uruguay que no se aguantan más, afirmó
COALICIÓN REPUBLICANA

Bordaberry interpelará a Negro: "La inseguridad está ya a niveles en el Uruguay que no se aguantan más", afirmó
Manini Ríos firmó el libro de condolencias en la Embajada de Irán por la muerte del líder supremo Alí Jameneí video
LÍDER DE CABILDO ABIERTO

Manini Ríos firmó el libro de condolencias en la Embajada de Irán por la muerte del líder supremo Alí Jameneí

Dejá tu comentario