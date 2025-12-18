Jorge Díaz dijo que el "proyecto del Ministerio de Justicia está en manos del presidente"

El prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz , señaló que el proyecto para la creación del Ministerio de Justicia “está en manos del presidente de la República” y que será Yamandú Orsi quien defina políticamente cómo avanzar con la iniciativa.

Según explicó este jueves en el programa Arriba gente de Canal 10, se debería hacer alguna corrección en función de algunas aprobaciones que se realizaron en la reciente ley de Presupuesto, la N.° 20.446 .

Díaz advirtió que, si el proyecto se aprueba tal como fue enviado por el Poder Ejecutivo, la asignación presupuestal prevista sería “muy poca”. “Muchos organismos ya existen y ya tienen sus presupuestos propios”, explicó. Remarcó que la situación es distinta a la de “crear un ministerio de cero”, al menos en la etapa inicial.

El jerarca indicó que el diseño actual prevé la integración de estructuras ya existentes, lo que incide directamente en los recursos asignados.

Díaz descartó cualquier aspiración personal al cargo: “Yo no soy candidato al Ministerio de Justicia”.

En la entrevista el prosecretario también habló de Cardama, como otro de los temas.