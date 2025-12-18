Presidenta de la Comisión Europea anunció el aplazamiento a enero de la firma del acuerdo Mercosur-UE

La firma del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur fue aplazada a enero, anunció este jueves la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante una cumbre en Bruselas, donde miles de agricultores manifestaron su rechazo al tratado.

El texto lleva un cuarto de siglo en negociación y daría lugar a la mayor zona de libre comercio del mundo.

Con ese acuerdo, los europeos podrían exportar vehículos y maquinaria a los países del Mercosur, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

A cambio, facilitaría la llegada a Europa de carne, arroz, miel o soja sudamericanos, considerados más competitivos debido a sus normas de producción; algo que los agricultores europeos perciben con temor.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, había abierto la vía a ese aplazamiento unas horas antes, después de hablar por teléfono con la jefa del gobierno italiano, Giorgia Meloni.

Según contó, Meloni le había pedido "paciencia", asegurando que Italia terminaría por apoyar el tratado.

Este plazo adicional supone un revés para la Comisión Europea, Alemania, España y los países nórdicos, que desean que el acuerdo se rubricara en los próximos días.

Ursula von der Leyen esperaba firmar el tratado el sábado durante una cumbre del Mercosur en la ciudad brasileña de Foz do Iguaçu. Pero para ello necesitaba el aval de una mayoría cualificada de los Estados miembros en Bruselas, que no obtuvo, sobre todo, por la oposición de Francia e Italia.

Al final, informó a los líderes de los 27 países de la UE, reunidos en una cumbre, que la firma se aplazó a enero, según indicaron fuentes diplomáticas. Sin embargo, de momento, no avanzó ninguna fecha concreta.

FUENTE: AFP