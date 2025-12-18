"Algo de eso había": Orsi habló tras la postergación de la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea

El presidente Yamandú Orsi dio sus primeras impresiones tras la decisión de la Comisión Europea, que este jueves resolvió aplazar hasta enero la firma del acuerdo con el Mercosur, que estaba prevista para el sábado en la cumple de presidentes del bloque regional en Foz do Iguazú, Brasil.

"Me estaba llamando recién el canciller", dijo el mandatario al participar en la ceremonia de celebración de los 196 años de la Policía Nacional en Plaza Independencia. "No lo pude atender, estaba en la actividad", afirmó.

"Algo de eso había", sostuvo sobre la decisión europea de aplazar la firma del acuerdo ante la resistencia impuesta por Francia y las dudas manifestadas por el gobierno de Italia.

"Voy a llamar al canciller y él me va a decir qué es lo que va a pasar, pero la cumbre (del Mercosur) se va a hacer igual", aseguró. "Hay que entregar el mando a Paraguay", acotó. En la cumbre, el presidente de Brasil, Lula da Silva, realizará el traspaso de la presidencia pro tempore del Mercosur al mandatario de de Paraguay, Santiago Peña. ORSI 2