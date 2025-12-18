Clave policial: la historia detrás del delincuente que se disfrazaba de policía y la relación con balacera en un bar

Su aspecto físico ha cambiado a lo largo de los años, pero no precisamente por el paso del tiempo sino para camuflarse. Quienes lo han investigado aseguran que Víctor Piedad es un verdadero camaleón, se disfraza, sube de pesa, baja y se cambia de look para pasar desapercibido.

Hace pocos días fingía que esperaba un ómnibus en Zum Felde y Pitágoras, pero estaba esperando que llegara el dueño de una red de cobranzas.

Él, Víctor Piedad, llevaba el uniforme de la Guardia Republicana. Se le acercó y tras amenazas se fue del lugar con 4 millones de pesos.

El delincuente disfrazado lo volvió hacer, ya que años atrás participó de una rapiña similar en el departamento de Flores donde uno de los delincuentes iba vestido de payaso.

El 11 de diciembre, este ladrón particular volvió a ser noticia casi de casualidad. La Policía fue a un bar en Manga tras llamados por una persona que amenazaba a otras. Al llegar la Policía, este hombre dijo que de ahí se lo iban a llevar muerto. Hubo un intercambio de disparos y el delincuente terminó gravemente herido.

Hace una semana que permanece internado.

Esta persona era el mismo que participó de la rapiña millonaria días atrás y, al identificarlo, los efectivos descubrieron que tenía requisitorias por siete delitos: un homicidio de 2023, cuatro rapiñas a comercios entre 2024 y 2025, una rapiña a una financiera y un copamiento en un local comercial, todo esto sin contar la rapiña en la zona del Parque Rivera.

Además de estar requerido por siete hechos graves, Víctor Piedad posee nueve antecedentes penales y en los primeros días de diciembre ya protagonizó dos hechos de relevancia en la crónica policial.