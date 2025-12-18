"Viernes más que sofocante", anunció Nubel Cisneros y adelantó que el 31 y el 1° no habrá lluvias

El meteorólogo Nubel Cisneros anunció que este viernes será un día más que sofocante y que el 31 de diciembre y el 1° de enero no se registrarán lluvias .

Cisneros dijo que será una jornada de altas temperaturas y elevadas sensaciones térmicas; el calor se extenderá hasta el sábado al mediodía cuando ingrese un frente frío con lluvias y tormentas.

"Luego mejora un va a quedar muy pesada la jornada. La masa de aire cambia recién el próximo lunes", apuntó.

El meteorólogo descartó la formación de un vórtice ciclónico, anunciado por Metsul. El mismo es un área de bajas presiones manifestada en altura. "Ese fenómeno no se va a dar, no hay nada, acá no tenemos nada, lo único que va a pasar es un frente frío", sostuvo.

En lo que respecta al miércoles 31 de diciembre, indicó: "Más calor el 31. El 24 y 25 van a tener temperaturas de 18° a 20°. El 31 vamos a tener temperaturas que estarían superando los 24° a 25° sobre la medianoche. La mínima será de 22° en todo el país. No hay lluvias".

Y agregó: "Hay un poquito de viento el 24 en la noche, viento de componente sur. Es poco el viento, una intensidad que va a estar entre los 10-15 km/h".