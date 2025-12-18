Poder Ejecutivo promulgó la Ley 20.446, que fija el Presupuesto para los próximos cinco años: el texto

El Poder Ejecutivo promulgó la ley de Presupuesto Nacional para el período 2025-2029. La norma, identificada como Ley N.° 20.446, había sido aprobada por el Parlamento luego de su tratamiento en el Senado y en la Cámara de Diputados.

La Ley de Presupuesto autoriza al Estado a recaudar y gastar fondos para el desarrollo de políticas públicas. En este caso, el Presupuesto Nacional 2025-2029 fue votado a fines de noviembre y principios de diciembre, tras varias jornadas de discusión parlamentaria.

El texto aprobado marca la hoja de ruta financiera del quinquenio y define las asignaciones de recursos para la administración central y los organismos comprendidos en el Presupuesto Nacional. Según lo discutido en el Parlamento, el plan pone énfasis en áreas como crecimiento económico, trabajo, educación y seguridad, e incluye la creación de nuevas secretarías.

El presidente de la República, Yamandú Orsi, aseguró el viernes de la semana pasada tras un Consejo de Ministros que 2026 será "el año de la ejecución".

Con la promulgación por parte del Poder Ejecutivo, la Ley N.° 20.446 entra en vigencia y pasa a regir la planificación presupuestal del Estado para los próximos cinco años.

