Imputaron homicidio culposo a Rafael Villanueva por el siniestro de tránsito que ocurrió en Rocha

El comunicador Rafael Villanueva fue imputado por homicidio culposo en concurso formal con lesiones graves, en el caso del siniestro de tránsito que ocurrió en febrero en Rocha .

Las medidas cautelares que deberá cumplir Villanueva son fijación de domicilio, la incautación de la libreta de conducir, el pasaporte y la prohibición de manejar vehículos, todo por el plazo de 150 días mientras continúa la investigación, informó la fiscal del caso, Josefina García, a través de la Dirección de Comunicación del organismo.

El siniestro fue pasadas las 22:00 horas del domingo 9 de febrero, en el kilómetro 272 de la ruta 9. Por este hecho, un hombre de 30 años murió el lunes siguiente.

La víctima, oriunda de Castillos, iba en moto junto a un mujer de 39 años, cuando ambas fueron embestidas de atrás por un Citroen C4 conducido por el comunicador.

Villanueva, de 52 años, tenía la documentación en regla y la prueba de alcoholemia dio resultado cero. En tanto, los ocupantes de la moto sufrieron traumatismos encéfalos craneanos graves y fueron derivados para ser atendidos.

El hombre murió producto de las heridas sufridas, mientras que la mujer fue internada en CTI.