RECIBÍ EL NEWSLETTER
EN EL HECHO MURIÓ UN HOMBRE DE 30 AÑOS

Imputaron homicidio culposo a Rafael Villanueva por el siniestro de tránsito que ocurrió en Rocha

El comunicador debe aguardar la investigación con medidas cautelares como la fijación de domicilio y la prohibición de salir del país, por 150 días.

accidente-rafa-villanueva-rocha.jpg

El comunicador Rafael Villanueva fue imputado por homicidio culposo en concurso formal con lesiones graves, en el caso del siniestro de tránsito que ocurrió en febrero en Rocha.

Las medidas cautelares que deberá cumplir Villanueva son fijación de domicilio, la incautación de la libreta de conducir, el pasaporte y la prohibición de manejar vehículos, todo por el plazo de 150 días mientras continúa la investigación, informó la fiscal del caso, Josefina García, a través de la Dirección de Comunicación del organismo.

El siniestro fue pasadas las 22:00 horas del domingo 9 de febrero, en el kilómetro 272 de la ruta 9. Por este hecho, un hombre de 30 años murió el lunes siguiente.

mataron de tres disparos a un hombre de 37 anos en pinamar
Seguí leyendo

Mataron de tres disparos a un hombre de 37 años en Pinamar

La víctima, oriunda de Castillos, iba en moto junto a un mujer de 39 años, cuando ambas fueron embestidas de atrás por un Citroen C4 conducido por el comunicador.

Villanueva, de 52 años, tenía la documentación en regla y la prueba de alcoholemia dio resultado cero. En tanto, los ocupantes de la moto sufrieron traumatismos encéfalos craneanos graves y fueron derivados para ser atendidos.

El hombre murió producto de las heridas sufridas, mientras que la mujer fue internada en CTI.

Temas de la nota

Lo más visto

video
HOMICIDIO CULPOSO Y ENCUBRIMIENTO

Imputaron a tres médicos por mala praxis a un bebé de 13 meses, que falleció tras una cirugía de tórax
En salto

Murió un paciente de 32 años que se había filmado reclamando que no lo atendían en el hospital
EN EL HECHO MURIÓ UN HOMBRE DE 30 AÑOS

Imputaron homicidio culposo a Rafael Villanueva por el siniestro de tránsito que ocurrió en Rocha
imágenes del operativo

Policía trasladó a Uruguay al líder criminal Luis Fernando Fernández Albín desde Argentina
LA EXPLICACIÓN DE NUBEL CISNEROS

Nueva ola de calor comienza a regir en las próximas horas: qué son las islas de calor urbano y cómo nos afectan

Te puede interesar

Ministerio de Salud Pública reportó el fallecimiento de un paciente con hepatitis B
BOLETÍN EPIDEMIOLÓGICO

Ministerio de Salud Pública reportó el fallecimiento de un paciente con hepatitis B
El desempleo se mantuvo en 7,3% en noviembre, según los datos del Instituto Nacional de Estadística
MERCADO LABORAL

El desempleo se mantuvo en 7,3% en noviembre, según los datos del Instituto Nacional de Estadística
Lula Da Silva y Georgia Meloni. Foto: AFP
Internacionales

Lula da Silva llevará al Mercosur un pedido de Meloni para postergar la firma del acuerdo con la Unión Europea

Dejá tu comentario