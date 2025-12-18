Policía trasladó a Uruguay al líder criminal Luis Fernando Fernández Albín desde Argentina

Foto: Ministerio del Interior. Traslado de Fernández Albín desde Buenos Aires a Montevideo.

El Ministerio del Interior trasladó este jueves en la mañana a Uruguay a Luis Fernando Fernández Albín , detenido en Argentina . La operación se hizo en coordinación con las autoridades de ese país y, una vez en territorio uruguayo, quedó a disposición de la Justicia.

El traslado se realizó en un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya y tuvo un fuerte despliegue de seguridad. Participó la Unidad General de Operaciones Especiales (DIGOE), con apoyo de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID), la Dirección Nacional Centro de Comando Unificado y la Dirección Nacional de Aviación Policial.

El ministro del Interior, Carlos Negro, brindará una conferencia de prensa en el mediodía de este jueves para informar sobre el operativo.

El uruguayo Fernández Albín había sido detenido el 20 de noviembre en Argentina durante la Operación Nueva Era II, llevada adelante por la Dirección de Investigaciones de la Policía.

La investigación comenzó en abril de 2025 por narcotráfico y lavado de activos. Según la Policía, se trata de una organización dedicada al ingreso, acopio, acondicionamiento y envío de grandes cargamentos de cocaína al exterior, vinculada a personas imputadas en la operación Nueva Era.

Hasta el momento, el caso permitió la incautación de dos toneladas de cocaína y el envío a prisión de ocho personas por delitos relacionados con el tráfico de drogas y el lavado de activos. También se incautaron vehículos, bienes y documentación.

Fernández Albín se encontraba en Argentina desde el 27 de junio del 2025 y es poseedor de varios antecedentes penales en Uruguay.