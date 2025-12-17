RECIBÍ EL NEWSLETTER
En salto

Murió un paciente de 32 años que se había filmado reclamando que no lo atendían en el hospital

Las autoridades del hospital de Salto anunciaron una investigación administrativa.

Foto: Subrayado. Hospital de Salto.

Foto: Subrayado. Hospital de Salto.

Jonatan Núñez, de 32 años, murió en el Hospital Regional de Salto luego de sufrir una hemorragia interna masiva. Padecía desde nacimiento un angioma que comprometía la lengua y la garganta, condición que impidió la realización de un tratamiento específico para evitar un desenlace mayor. Pese a la medicación administrada, no fue posible detener la hemorragia.

La noche del domingo, Núñez se encontraba en un block quirúrgico del hospital, desde donde solicitó donantes de sangre y anunció que sería derivado a CTI. Posteriormente se produjo su fallecimiento.

Días antes, el hombre había difundido un video en redes sociales en el que afirmaba que llevaba más de un mes intentando recibir atención médica por su patología sin obtener respuestas. En ese registro también señalaba que su situación no era aislada y que otros pacientes atravesaban dificultades similares.

justicia absolvio al militar retirado alexis grajales, condenado a 22 anos por el crimen de hugo de los santos en 1973
Seguí leyendo

Justicia absolvió al militar retirado Alexis Grajales, condenado a 22 años por el crimen de Hugo de los Santos en 1973

Tras la muerte del paciente, la directora del hospital de Salto, Gabriela González, brindó una conferencia de prensa en la que indicó que la dirección no tenía conocimiento de los reclamos realizados en redes sociales y que no existían planteos formales ingresados por los canales institucionales.

González explicó que, según la historia clínica, Núñez tenía programada una tomografía para el 4 de diciembre, que fue suspendida por no encontrarse en condiciones de realizarla en ese momento, y que el estudio se hizo finalmente el 10 de diciembre. La jerarca informó además que se iniciará una investigación administrativa para esclarecer lo sucedido.

Temas de la nota

Lo más visto

Joven de 20 años se encuentra grave tras ser embestida por un ómnibus, en la zona de Belvedere
SINIESTRO DE TRÁNSITO

Joven de 20 años se encuentra grave tras ser embestida por un ómnibus, en la zona de Belvedere
En salto

Murió un paciente de 32 años que se había filmado reclamando que no lo atendían en el hospital
persecución, tiroteo y abatimiento

Enfrentamiento a tiros en Cerrito termina con un abatido, un detenido y dos fugados
MALDONADO

Comerciante que abusó sexualmente de adolescente a la que hacía trabajar en su almacén fue enviado a prisión
CONSTRUCCIÓN DE PATRULLAS OCEÁNICAS

Lazo afirmó que si Cardama no cumple próximo hito "estaría cayendo el contrato" y maneja "por lo menos dos alternativas"

Te puede interesar

Foto: Subrayado. video
Presidente al exterior

Viaje a Cumbre del Mercosur, descanso familiar y misión a China: las salidas del país que agendó Orsi
Investigan homicidio en Artigas: dos mujeres discutieron y una apuñaló a la otra en el pecho video
Policiales

Investigan homicidio en Artigas: dos mujeres discutieron y una apuñaló a la otra en el pecho
Fiscal archiva investigación sobre el policía que abatió a dos hinchas de Nacional en Toledo: los motivos video
legítima defensa

Fiscal archiva investigación sobre el policía que abatió a dos hinchas de Nacional en Toledo: los motivos

Dejá tu comentario