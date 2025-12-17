Murió un paciente de 32 años que se había filmado reclamando que no lo atendían en el hospital

Jonatan Núñez, de 32 años, murió en el Hospital Regional de Salto luego de sufrir una hemorragia interna masiva. Padecía desde nacimiento un angioma que comprometía la lengua y la garganta, condición que impidió la realización de un tratamiento específico para evitar un desenlace mayor. Pese a la medicación administrada, no fue posible detener la hemorragia.

La noche del domingo, Núñez se encontraba en un block quirúrgico del hospital, desde donde solicitó donantes de sangre y anunció que sería derivado a CTI. Posteriormente se produjo su fallecimiento.

Días antes, el hombre había difundido un video en redes sociales en el que afirmaba que llevaba más de un mes intentando recibir atención médica por su patología sin obtener respuestas. En ese registro también señalaba que su situación no era aislada y que otros pacientes atravesaban dificultades similares.

Seguí leyendo Justicia absolvió al militar retirado Alexis Grajales, condenado a 22 años por el crimen de Hugo de los Santos en 1973

Tras la muerte del paciente, la directora del hospital de Salto, Gabriela González, brindó una conferencia de prensa en la que indicó que la dirección no tenía conocimiento de los reclamos realizados en redes sociales y que no existían planteos formales ingresados por los canales institucionales.

González explicó que, según la historia clínica, Núñez tenía programada una tomografía para el 4 de diciembre, que fue suspendida por no encontrarse en condiciones de realizarla en ese momento, y que el estudio se hizo finalmente el 10 de diciembre. La jerarca informó además que se iniciará una investigación administrativa para esclarecer lo sucedido.