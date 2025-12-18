RECIBÍ EL NEWSLETTER
denuncia penal

Presidencia tiene nueva pericia y ampliará por segunda vez la denuncia por garantía de Cardama, anunció Díaz

Presidencia agregará una pericia que señala que no existe firma digital en el documento de la garantía, “que la firma no es original y que hay tres documentos con la firma calcada”, adelantó Jorge Díaz.

Jorge Díaz, prosecretario de la Presidencia.

Foto: Canal 10. Jorge Díaz, prosecretario de la Presidencia.

Foto: Canal 10. Jorge Díaz, prosecretario de la Presidencia.

El prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, anunció este jueves que el gobierno presentará ante la Fiscalía una segunda ampliación de la denuncia por la garantía del astillero español Cardama, al que el Estado uruguayo le compró patrullas oceánicas.

“Se agregará una pericia, que el Ministerio de Defensa pidió al Ministerio del Interior, sobre el documento específico de garantía, que dice que no hay firma digital. Que la firma no es original y que hay tres documentos con la misma firma, calcada, en el mismo sello, exactamente en el mismo lugar”, dijo Díaz en diálogo con el programa Arriba gente de Canal 10.

bianchi hizo pedidos de informes a presidencia y defensa por cardama: nos consta que hubo intentos de conciliacion
Seguí leyendo

Bianchi hizo pedidos de informes a Presidencia y Defensa por Cardama: "Nos consta que hubo intentos de conciliación"

Ante los reclamos de la oposición de que el gobierno haga pública la denuncia, Díaz señaló que espera por el criterio técnico de la Unidad de Acceso a la Información Pública. Señaló que no tendría problema en publicarla, incluso, si ese organismo avala la difusión pública. “No hay oscurantismo. No queremos hacer nada que mañana nos digan que vulneramos la ley en este u otro aspecto”, explicó.

Por otro lado, criticó que el senador Javier García haya catalogado de “espías” a los veedores que el Estado tiene en Vigo, en el astillero español. Son dos militares, explicó, que están en representación de Uruguay, para observar el avance de las obras. Para Díaz, los dichos del legislador son “peligrosos” e “irresponsables”. “Está colocando al personal en una situación que no es la deseada. Son funcionarios del Estado, designados con un contrato”, defendió.

El prosecretario insistió, en base a informes semanales que recibe Presidencia, que “hay incumplimientos por parte de la empresa” en la construcción de las patrulleras. Recordó que Cardama no tiene experiencia en la creación de esas embarcaciones. Apuntó que hay un “cúmulo de irregularidades” en torno a la compra.

“Si ese cúmulo de irregularidades las hubiésemos hecho nosotros era un escándalo, hubiera ardido Troya”, sostuvo Díaz.

Apuntó que dos de los funcionarios que estuvieron en el Ministerio de Defensa durante el gobierno anterior y que participaron del caso “están hoy en comisión en el despacho de Javier García”.

Temas de la nota

Lo más visto

video
HOMICIDIO CULPOSO Y ENCUBRIMIENTO

Imputaron a tres médicos por mala praxis a un bebé de 13 meses, que falleció tras una cirugía de tórax
En salto

Murió un paciente de 32 años que se había filmado reclamando que no lo atendían en el hospital
mirá las fotos

Policía trasladó a Uruguay al líder criminal Luis Fernando Fernández Albín desde Argentina
En parque batlle

Una pareja rapiñó una joyería y escapó en un ómnibus con lo robado
LA EXPLICACIÓN DE NUBEL CISNEROS

Nueva ola de calor comienza a regir en las próximas horas: qué son las islas de calor urbano y cómo nos afectan

Te puede interesar

Foto: Subrayado. Mario Lubetkin, ministro de Relaciones Exteriores.
Viaje a cumbre del mercosur

Canciller dice que también "los europeos necesitan" del acuerdo con Mercosur: "Espero que sea el regalo de Navidad"
Foto: Ministerio del Interior. Traslado de Fernández Albín desde Buenos Aires a Montevideo. video
mirá las fotos

Policía trasladó a Uruguay al líder criminal Luis Fernando Fernández Albín desde Argentina
Foto: Subrayado. Presupuesto Nacional (2025-2029).
Presupuesto nacional

Poder Ejecutivo promulgó la Ley 20.446, que fija el Presupuesto para los próximos cinco años: el texto

Dejá tu comentario