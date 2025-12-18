Presidencia tiene nueva pericia y ampliará por segunda vez la denuncia por garantía de Cardama, anunció Díaz

El prosecretario de la Presidencia , Jorge Díaz, anunció este jueves que el gobierno presentará ante la Fiscalía una segunda ampliación de la denuncia por la garantía del astillero español Cardama , al que el Estado uruguayo le compró patrullas oceánicas.

“Se agregará una pericia, que el Ministerio de Defensa pidió al Ministerio del Interior, sobre el documento específico de garantía, que dice que no hay firma digital. Que la firma no es original y que hay tres documentos con la misma firma, calcada, en el mismo sello, exactamente en el mismo lugar”, dijo Díaz en diálogo con el programa Arriba gente de Canal 10.

Presidencia había presentado la primera ampliación de la denuncia penal el 28 de noviembre pasado . Fue entregada en la Fiscalía por representantes del Área Jurídica de Presidencia. El texto incluyó el informe del notario español que apuntaba a la falsedad de los documentos presentados en relación a la garantía.

Ante los reclamos de la oposición de que el gobierno haga pública la denuncia, Díaz señaló que espera por el criterio técnico de la Unidad de Acceso a la Información Pública. Señaló que no tendría problema en publicarla, incluso, si ese organismo avala la difusión pública. “No hay oscurantismo. No queremos hacer nada que mañana nos digan que vulneramos la ley en este u otro aspecto”, explicó.

Por otro lado, criticó que el senador Javier García haya catalogado de “espías” a los veedores que el Estado tiene en Vigo, en el astillero español. Son dos militares, explicó, que están en representación de Uruguay, para observar el avance de las obras. Para Díaz, los dichos del legislador son “peligrosos” e “irresponsables”. “Está colocando al personal en una situación que no es la deseada. Son funcionarios del Estado, designados con un contrato”, defendió.

El prosecretario insistió, en base a informes semanales que recibe Presidencia, que “hay incumplimientos por parte de la empresa” en la construcción de las patrulleras. Recordó que Cardama no tiene experiencia en la creación de esas embarcaciones. Apuntó que hay un “cúmulo de irregularidades” en torno a la compra.

“Si ese cúmulo de irregularidades las hubiésemos hecho nosotros era un escándalo, hubiera ardido Troya”, sostuvo Díaz.

Apuntó que dos de los funcionarios que estuvieron en el Ministerio de Defensa durante el gobierno anterior y que participaron del caso “están hoy en comisión en el despacho de Javier García”.