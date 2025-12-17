Imputaron a tres médicos por mala praxis a un bebé de 13 meses, que falleció tras una cirugía de tórax

Los médicos responsables de la intervención realizada a Manuel Carreño, de 13 meses, que derivó en una hemorragia y en su fallecimiento fueron imputados por homicidio culposo y encubrimiento. Los profesionales deberán fijar domicilio por 150 días, mientras sigue la investigación.

El pequeño fue sometido a una cirugía de tórax por endoscopía debido a una malformación congénita pulmonar benigna que se realizó en el Casmu y que estuvo a cargo de dos cirujanos pediátricos y una intensivista.

En la audiencia, que se realizó este miércoles, la fiscal de Flagrancia de 15º turno, Sylvia Lovesio, leyó el relato de los hechos por los que entendió que existía responsabilidad penal de los profesionales y luego el juez hizo lugar al planteo.

La fiscal sostuvo que "Manuel, de apenas 13 meses de edad, ingresó sano y con un diagnóstico de una malformación benigna que podría haberse controlado en su evolución con seguimiento clínico, fue expuesto a una cirugía de alto riesgo la que ocasionó no sólo la involución de su estado de salud de sano a crítico, sino que mediante el accionar imperito, determinó que cayera en un estado de vulnerabilidad extrema".

Además, agregó que "debió ser trasladado al CTI pediátrico, mientras su organismo se apagaba debido a la hemorragia pulmonar y posterior insuficiencia y colapso pulmonar agudo".

La fiscal Lovesio citó en su dictamen un informe académico de la Facultad de Medicina que concluyó que "existieron múltiples fallos en el manejo quirúrgico y posoperatorio, lo que evidencia que el equipo de cirujanos pediátricos torácicos carecía de la experiencia y el dominio técnico necesarios para llevar a cabo este procedimiento con seguridad".