OSE presentó plan de obras para asegurar abastecimiento de agua potable que incluye la séptima línea de bombeo

El presidente de OSE , Pablo Ferreri , dio detalles del plan de obras que emprenderá la empresa estatal para asegurar el abastecimiento de agua potable a la población hasta el año 2045, que incluye la séptima línea de bombeo, que fortalecerá al sistema.

Ferreri indició que el plan mantiene la construcción de una nueva planta potabilizadora en Aguas Corrientes y una línea de aducción. La nueva planta tendrá una capacidad de 200.000 metros cúbicos diarios de agua potable, lo que sumados a la usina de Aguas Corrientes, tendrá una disponibilidad total de cerca de 900.000 metros cúbicos.

La obra incluye una aductora de 40 kilómetros de longitud hasta Cuchilla Pereira, punto en el que el agua ingresa al sistema de abastecimiento de Montevideo.

Por su parte, se licitará por separado la construcción de una represa en el arroyo Solís Chico, que aportará una reserva de agua bruta de 6 millones de metros cúbicos, junto a una potabilizadora de pequeño porte con capacidad de 24.000 metros cúbicos diarios, para cubrir la demanda de agua potable en la Costa de Oro, desde Jaureguiberry hasta el arroyo Pando.

"El conjunto de obras, que se anunció en su momento, ahora se ve mejorado, porque estamos avanzando con una séptima línea de bombeo. Eso, más allá de cuáles son las mejores herramientas para ejecutar cada obra", afirmó el titular del Directorio de OSE en conferencia.