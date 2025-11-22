RECIBÍ EL NEWSLETTER
Buenos aires

Investigan si Fernández Albín tiene vínculo con banda narco que opera en el barrio bonaerense donde fue detenido

Luis Fernando Fernández Albín declaró este sábado ante la Justicia argentina y autoridades preparan extradición hacia Montevideo.

Luis Fernando Fernández Albín, uruguayo detenido en Buenos Aires.

Luis Fernando Fernández Albín, uruguayo detenido en Buenos Aires.

Luis Fernando Fernández Albín, uruguayo detenido en Buenos Aires.

Foto: Ministerio del Interior

Las autoridades argentinas investigan si el uruguayo Luis Fernando Fernández Albín, detenido en las últimas horas en el barrio de Flores, Buenos Aires, tiene vínculos con una banda de narcotráfico que opera en esa zona. El líder narco uruguayo fue detenido en un apartamento ubicado sobre la avenida Rivadavia, donde vivía en el último tiempo.

Según informó en Subrayado el periodista argentino Claudio Cardoso (C5N y radio Carve), Fernández Albín utilizaba otra identidad en Argentina. También usaba un auto y una camioneta, y durante el operativo le fueron incautados dos teléfonos celulares que podrían contener información clave.

La Justicia argentina le tomó declaración este sábado, mientras avanza la investigación sobre sus movimientos y posibles colaboradores. Se realizan además los trámites para su extradición hacia Montevideo, aún sin definición sobre si el traslado será por vía aérea o terrestre. Las autoridades prevén un importante operativo de seguridad para el procedimiento.

imputaron a la pareja de luis fernandez albin, a otra mujer y a un hombre por lavado de activos
Seguí leyendo

Imputaron a la pareja de Luis Fernández Albín, a otra mujer y a un hombre por lavado de activos

Fernández Albín había llegado a Buenos Aires el 27 de junio pasado, por vía fluvial, en momentos en que aún no era buscado.

Narcotráfico: vínculos, la droga y otros operativos.

El Ministerio del Interior brindó detalles esta semana sobre la Operación Nueva Era II, a cargo de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, que permitió la detención de cuatro personas involucradas en narcotráfico y lavado de activos, entre ellas Fernández Albín,

La Policía hizo cuatro allanamientos en Uruguay y detuvo a tres personas, entre ellas la esposa del detenido. Este operativo se conecta con la investigación de la Operación Nueva Era, que en agosto derivó en la imputación de cinco personas por el hallazgo de dos toneladas de cocaína en un galpón de Punta Espinillo. Según la investigación, la organización criminal se dedicaba al ingreso, acopio, acondicionamiento y envío de grandes cargamentos de droga al exterior, además de actividades de lavado de activos.

A esta organización criminal se la vincula con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, prófugo desde 2021 y requerido por la Justicia de Paraguay y Bolivia.

La Justicia uruguaya imputó este viernes a dos mujeres y a un hombre detenidos en los allanamientos. Las dos mujeres por un delito continuado de lavado de activos y se les impuso prisión preventiva hasta el 8 de enero y el 24 de febrero, respectivamente. Una de ellas es “La Chula”, pareja del líder del grupo, Fernández Albín. En tanto, el hombre detenido también fue imputado por lavado de activos y quedó a la espera de una pericia médica para determinar si puede cumplir prisión preventiva.

Temas de la nota

Lo más visto

video
Brazo oriental

Intento de rapiña termina con un delincuente abatido y otro detenido en restaurante sobre General Flores
10 MESES DE PRISIÓN Y 14 DE LIBERTAD A PRUEBA

Condenaron a 24 meses al hacker que difundió datos de Orsi y vulneró webs del MSP, Mides y Dinacia
FUE DECLARADO RESERVADO

Informe jurídico reservado de Jutep sobre Danza detectó "incompatibilidad" e "irregularidades" en su caso
En maldonado

Arresto domiciliario, tobillera y trabajo comunitario para mujer que atropelló y mató a dos personas en un accidente
GIGANTE DEL COMERCIO MUNDIAL

Llegó a Montevideo uno de los portacontenedores más grandes del mundo: 336 metros y 14.000 contenedores

Te puede interesar

Antía dijo que el gobierno de Lacalle Pou comunicó muy mal y que parece que lo único que se hubiera hecho fueron rutas video
autocrítica

Antía dijo que el gobierno de Lacalle Pou "comunicó muy mal" y que "parece que lo único que se hubiera hecho fueron rutas"
Foto: Subrayado. Reapertura del Gusanito Manzana, a cuatro meses del accidente. video
Tras el accidente fatal

Reabrió el Gusanito Manzana en el Parque Rodó: ahora altoparlantes informan medidas de seguridad
Foto: Subrayado. video
libertad a prueba

Condenaron a quienes raptaron a un niño de 2 años de la casa de su bisabuela en Flores

Dejá tu comentario