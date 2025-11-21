Imputaron a la pareja de Luis Fernández Albín, a otra mujer y a un hombre por lavado de activos

La Justicia imputó este viernes a dos mujeres y a un hombre que fueron detenidos el jueves en varios allanamientos en el marco de la Operación Nueva Era II de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID), para desarticular una organización dedicada a actividades de narcotráfico y lavado de activos.

La Fiscalía de Estupefacientes logró la imputación de las dos mujeres por un delito continuado de lavado de activos. Como medida cautelar se dispuso la prisión preventiva hasta el 8 de enero en un caso y hasta el 24 de febrero en el otro, informó la Fiscalía.

Una de las mujeres imputadas es, alias "La Chula", pareja del líder de la organización, Luis Fernando Fernández Albín , detenido el jueves de mañana en un operativo de la Policía Federal de Argentina en el barrio Las Flores de Buenos Aires. Fernández Albín, de 38 años, estaba radicado en Argentina desde fines de junio y contaba con requisitoria internacional.

Con respecto al hombre que fue detenido en allanamientos en Uruguay, fue imputado por un delito de lavado de activos. En su caso, se dispuso una pericia para ver si su condición física le permite cumplir con la prisión preventiva.

La investigación policial pudo determinar que la organización criminal dedicada al ingreso, acopio, acondicionamiento y envío de grandes cargamentos de cocaína al extranjero está vinculada con las personas imputadas en la Operación Nueva Era. Por este caso, cinco personas, cuatro hombres y una mujer, imputadas en agosto con prisión preventiva hasta febrero de 2026 por las dos toneladas de cocaína halladas en un galpón en Punta Espinillo.

Con respecto a Fernández Albín, permanecerá detenido en Argentina a la espera de que se cumpla el trámite para el proceso de extradición al país. A Fernández Albín y su organización criminal se los vincula con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, prófugo desde 2021 y requerido por la Justicia de Paraguay y Bolivia.