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Interpelación al Mides y al INAU: diputado habló de "muertes evitables" de menores al amparo del Estado

El diputado Pedro Jisdonian lleva adelante la interpelación al Mides y al INAU por la muerte de varios menores bajo la tutela del Estado.

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Desde las 10:30 de la mañana de este martes se realiza en la Cámara de Diputados la interpelación al ministro de Desarrollo Social Gonzalo Civila y al directorio del Instituto del Niño y Adolescente (INAU), presidido por Claudia Romero.

La interpelación, que fue convocada por el diputado Pedro Jisdonian, se propone analizar “la situación del sistema de protección de niños y adolescentes bajo tutela del Estado”, dijo a Subrayado el legislador del Partido Nacional.

La muerte de varios menores que estaban al cuidado del INAU en los últimos meses fue el detonante de los cuestionamientos a la gestión del directorio, lo que motivó convocatorias al Parlamento y, luego, el pedido de interpelación a las autoridades.

Alejandro Sánchez en conferencia de prensa. Foto: FocoUy
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La oposición, en particular el Partido Nacional, ha cuestionado la conducción del actual directorio del INAU y la comunicación que siguió a los fallecimientos de adolescentes bajo su cuidado.

En este sentido, el diputado Jisdonian repasó uno por uno los casos de menores que murieron en distintas circunstancias cuando estaban al cuidado del Estado, y señaló la responsabilidad de las autoridades por omisión o negligencia.

"Estas muertes no fueron accidentes, se pudieron evitar", aseguró el legislador, y agregó: "Queremos que los niños dejen de morir en hogares del INAU". "No se escuden en el pasado para justificar su negligencia de hoy", apuntó Jisdonian.

En el inicio de su respuesta, el ministro Gonzalo Civila dijo que estaba "un tanto sorprendido por la intervención del diputado" Jisdonian, y agregó: "Sorpresa por el contenido y el tono del miembro interpelante, que no contribuye a abordar un tema tan importante para el país".

La interpelación en vivo:

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